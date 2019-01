Statisíce drobných živnostníků a podnikatelů dostanou šanci zbavit se většiny administrativních povinností. Stačilo by jim pouze evidovat příjmy, aby doložili výši svého ročního obratu. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) představila o víkendu návrh, podle kterého by živnostníci uhradili daň z příjmů i odvody na sociálním a zdravotním pojištění jedinou platbou. Tu by zaplatili buď jednorázově, nebo ve dvanácti měsíčních splátkách. Novinka by mohla začít platit v roce 2021.

Koho se bude zjednodušení týkat a jakou částku by drobní živnostníci každý rok platili, zatím Schillerová neřekla. "Obecným záměrem je připravit možnost pro malé podnikatele plnit si daňové a odvodové povinnosti placením paušální částky. Konkrétní parametry návrhu musí být nejprve prodiskutovány na politické úrovni," říká mluvčí ministerstva financí Jakub Vintrlík.

Na přesném výpočtu se Schillerová dohodne tento týden s premiérem Andrejem Babišem a předsedou Asociace malých a středních podniků a živnostníků Karlem Havlíčkem, který se na návrhu také podílel.

500 tisíc Podle odhadů by se z celkového počtu jednoho milionu takzvaných OSVČ mohla nová metoda výpočtu daně týkat asi poloviny z nich.

Více času na byznys

Zjednodušení pravidel bude živnostníky něco stát, nový systém nebude znamenat plošné snížení daní − i proto bude dobrovolný. Zejména podnikatelé, kteří měli na daňovém přiznání nulu, musí počítat s tím, že alespoň minimální částku na dani zaplatí. Ale ušetří například na daňovém poradci. "Výsledkem musí být, že pro podnikatele to bude jednak finančně výhodné, to znamená, že to nebude nijak zásadně horší než dneska, ale hlavně se dopočítá, kolika povinností se zbaví a z čeho bude vyvázán," říká Karel Havlíček.