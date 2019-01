Předseda ČSSD Jan Hamáček jede na březnový sjezd strany s plánem, aby jeho kolegové v první řadě schválili nové stranické stanovy. Ty ovšem výrazně posílí vliv vedení sociální demokracie na úkor regionů, což se části členů nelíbí.

Smyslem návrhu stanov je až o několik měsíců urychlit rozhodování sociální demokracie. To se zatím protahuje hlasováním v několika různých stranických orgánech. Podle spoluautora stanov a místopředsedy Martina Netolického by se to mělo změnit. Proto v dokumentu slibují zrušit "ústřední výkonný výbor". Jde o sbor necelých dvou set členů z okresních organizací, který má dosud druhé největší pravomoci po delegátech celostátního sjezdu − těch jsou řádově vyšší stovky. "Kolegům ve straně zrušení výboru vadí, protože přijdou o poslední místo, kde mohli diskutovat. Je to chyba," řekl pod podmínkou anonymity jeden z vlivných členů ČSSD v Praze. Není sám, komu se úprava nelíbí.

Výbor rozhoduje třeba o kandidátce do Evropského parlamentu, programu sjezdu nebo navrhuje změny stanov. To by nově mělo přejít na předsednictvo, kde jsou zástupci krajských organizací, ale hlavní vliv v něm má nejužší vedení ČSSD − především Hamáček. Předsednictvo má nyní 30 členů, podle návrhu se má počet zdvojnásobit.