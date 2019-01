Průmyslové zóny s koncentrací zejména automobilového průmyslu jsou sice přínosem pro ekonomiku, zároveň ale dokážou komplikovat život místním lidem.

Nízká nezaměstnanost a rostoucí mzdy zapříčiňují to, že pro tuzemské podniky pracuje čím dál více zahraničních dělníků.

Tisíce cizinců ale ovlivňují i život v přilehlých městech − roste v nich kriminalita i počet spáchaných přestupků. Pomoci v tom mají policisté, kteří přijdou ze zemí, odkud do Česka přichází nejvíce zahraničních dělníků. Prozatím chystá ministerstvo vnitra využít pro dohled nad místním pořádkem policisty z pěti zemí. "Působit by měli v oblastech průmyslových zón s větším počtem zahraničních dělníků ve spolupráci s cizineckou policií," potvrdil záměr ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Pomoc by měla přijít z Polska, Slovenska, Bulharska, Rumunska a Ukrajiny.

Zkušenosti s cizinci mají v řadě regionů, kde se usadily velké fabriky. V Kvasinách na Rychnovsku, kde sídlí závod Škody Auto, vzrostl v letech 2016 a 2017 počet přestupků na pětinásobek. "Od roku 2015 se tady začalo pohybovat mnohem více lidí a my nevěděli, co s tím," uvedla starostka Alice Nováková k faktu, že v obci s 1500 obyvateli je hlášeno přes čtyři tisíce cizinců.