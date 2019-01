Další prezidentské volby v USA se budou konat až v listopadu roku 2020, ale už nyní se zvolna roztáčí předvolební kampaň. Do souboje o Bílý dům se hlásí, nebo o něm vážně uvažuje, také několik miliardářů. Naposledy tak učinil Howard Schultz, zakladatel a bývalý šéf společnosti Starbucks, provozující největší kavárenský řetězec na světě.

"Uvažuji o tom, že budu kandidovat jako nezávislý centrista stojící mimo systém dvou politických stran," prohlásil v rozhovoru pro televizi CBS pětašedesátiletý Schultz, jehož čisté jmění se odhaduje na 3,3 miliardy dolarů (v přepočtu asi 75 miliard korun).

Howard Schultz se nyní podle listu The New York Times chystá na tříměsíční turné napříč Spojenými státy. Během něj bude veřejnosti představovat svoji novou knihu nazvanou From the Ground Up (Od základu), v níž kritizuje současného republikánského prezidenta Donalda Trumpa. Současně bude sondovat nálady mezi voliči a podle nich se poté rozhodne, zda do souboje o Bílý dům půjde, či nikoliv.