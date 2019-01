Dlouhá léta patřila chudinská čtvrť Petare v Caracasu mezi hlavní bašty někdejšího prezidenta Huga Cháveze a později i jeho nástupce Nicoláse Madura. Oba levicoví vůdcové tamním obyvatelům slibovali, že přerozdělí ropné bohatství Venezuely tak, aby z něj mohli těžit všichni. Lidé z Petare doufali, že se jim konečně podaří vymanit z chudoby.

Jenže to se nestalo. Obyvatelé Petare, jednoho z největších slumů v Latinské Americe, naopak trpí nedostatkem stále víc. Státem dotované potraviny nestačí a často nejsou vůbec. Potravinové balíčky od vlády mnohdy nevyjdou na všechny rodiny, popisuje španělský list El País.

Ve čtvrti, kde žije asi 800 tisíc lidí, prudce roste nespokojenost s Madurovým režimem. Jen pár hodin poté, co se minulou středu předseda venezuelského parlamentu Juan Guaidó prohlásil prozatímním prezidentem, lidé z Petare vyšli do ulic. Jejich protesty s větší či menší intenzitou pokračují i v těchto dnech. Staví barikády a několikrát se střetli s bezpečnostními složkami země.

"Nemáme dost peněz na to, abychom si koupili potraviny. Když si koupím tričko, tak nebudu mít dva měsíce na jídlo," uvedl pro španělskou agenturu EFE Ivan Urbina, který ve čtvrti žije a zapojil se do protivládních protestů. "Lidem už nezáleží na tom, zda je v protestech zabijí. Už teď nás nechávají umřít hlady. Jaký smysl by to mělo, zůstat doma a pomalu umírat?" prohlašuje Urbina.

Maduro se hájí tím, že za nedostatkem potravin nebo léků stojí "ekonomická válka", kterou proti Venezuele vedou USA. Na to ale slyší stále méně obyvatel, pro které se prázdné obchody staly každodenní realitou. Jak ukazuje příklad z Petare, po střední třídě Maduro přichází i o podporu svých tradičních a dlouholetých stoupenců.