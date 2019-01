Titulek článku amerického deníku New York Times "Amerika tlačí spojence do boje s Huaweiem v rámci nových závodů ve zbrojení" naznačuje, že spor o čínskou firmu jde nejen daleko za hranice současných svárů v České republice, ale také daleko do budoucnosti.

Spor o to, zda pustit firmu napojenou na totalitní stát do nejmodernějších komunikačních technologií, na nichž bude postupně záviset infrastruktura, byznys i bezpečnost demokratických zemí, je totiž jen předzvěstí nastávajícího souboje velmocí v jednadvacátém století, ať už bude v Bílém domě Trump nebo kdokoli jiný. Jde o umělou inteligenci a další technologie a jejich využití nikoli jen jako zbraní, ale jako nástrojů na ovládnutí ekonomiky a společnosti.

I malé demokratické země, závislé na spolupráci se spojenci, ať už v ekonomice či v bezpečnosti, by si měly umět vybrat, na kterou stranu se postaví − i kdyby to mělo znamenat, že se tu 5G síť, která má očekávanou revoluci přinést, zavede pomaleji. Podobný závěr minulý týden nastínili například Němci.

Stačí se podívat na to, jak systém moderních technologií ke kontrole a ovládání vlastní populace používá Čína. Nejde totiž o nic menšího než o naši vlastní svobodu. A to v roce, kdy si budeme připomínat třicet let od chvíle, kdy se tehdejší Československo spolu s dalšími státy střední Evropy zbavilo socialismu jako politického zřízení.

Pokud by v Česku panovala politická shoda, mohli by Češi téma Huawei zcela v intencích reálpolitiky použít pro zlepšení svých vztahů se Spojenými státy a dalšími spojenci, kteří otevřeně před nebezpečím čínského vlivu varují.

Názory prezidenta republiky svědčí ale spíš o tom, že taková shoda tady asi jen tak nebude.