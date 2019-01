Ukrajinská ekonomika postupně ožívá, populisté ji ale mohou opět rozvrátit, varuje profesor Vasyl Jurčyšyn z kyjevského think-tanku Razumkov Center. Jeho výzkumnou zprávu o stavu ukrajinského národního hospodářství na konferenci Europe-Ukraine Forum v polském Rzeszowě jeden z expertů neformálně nazval Opatrný optimismus na minovém poli.

"V letech 2014−2015 ekonomika klesla o osmnáct procent. Poslední tři roky už zase roste, ale jen o dvě až tři procenta, takže jsme ještě nedosáhli předválečné úrovně," vysvětluje Jurčyšyn. Podle něj je tendence jednoznačně pozitivní. Před ruskou agresí na Donbasu tvořila největší část vývozu metalurgie.

"Jenže to byly většinou suroviny, polotovary, výrobky s nízkou přidanou hodnotou. Nyní je na prvním místě agrární sektor a hlavně potravinářský průmysl. Jestliže dříve jsme vyváželi obilí, maximálně tak slunečnicový olej, dnes to jsou často hotové výrobky s vysokou přidanou hodnotou," říká kyjevský expert. Vyzdvihuje také rostoucí sílu ukrajinského IT sektoru. V loňském roce ukrajinské softwarové firmy vyvezly služby v hodnotě 4,5 miliardy dolarů a rok od roku tato částka roste.