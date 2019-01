První grandslamový turnaj sezony přinesl kromě několika nevšedních zážitků, překvapení a tklivých příběhů také určitou rutinu. Tu by mnozí rádi narušili, ale opět si musí počkat.

Posledních několik let se tenisoví experti, fanoušci i hráči v lednu zabývají jedinou otázkou: Vyhraje Australian Open někdo jiný než Novak Djoković (31 let) či Roger Federer (37)? S určitou nadějí na rozvrácení starých pořádků vždy padají jména některých hráčů ze zrovna nastupující mladé generace, která dinosauří kliku na trůně už určitě nahradí.

Také se rozebírá zdravotní stav či chuť do hry slavného tria − počítejme sem i Rafaela Nadala (32), byť je Melbourne jeho nejméně úspěšný Grand Slam. A na konci ledna pokaždé přichází odpověď: Vítězem v Melbournu se stal Djoković (Federer). Mladí se s nevěřícným výrazem ve tváři vracejí na tréninkové kurty a do světa hlásí, že příště už to vyjde.

Uvidíme, kdy se tak stane, protože: v roce 2004 v Austrálii poprvé vyhrál Švýcar Federer (a pak ještě pětkrát). Srb Djoković poprvé uspěl o čtyři roky později (včetně letoška celkem sedmkrát), Španěl Nadal tu zvítězil jen jednou − ale ten si to vynahrazuje na druhém turnaji velké čtyřky v Paříži, odkud má zatím 11 titulů. Z posledních šestnácti ročníků v Austrálii kromě zmíněné trojice dokázali vyhrát jen Rus Marat Safin (2005) a Švýcar Stan Wawrinka (2014).

Někdy příště

Letos se před turnajem asi nejvíce hovořilo o čtvrtém hráči světového žebříčku, jedenadvacetiletém Alexandru Zverevovi. Talentovaný Němec bere útok na post jedničky vážně. Do svého trenérského týmu povolal několikanásobného grandslamového vítěze Ivana Lendla a na konci minulého roku dokázal vyhrát Turnaj mistrů. Porazil v něm i Federera a Djokoviče. V Melbournu se ale loučil už v osmifinále po hladké třísetové prohře s Kanaďanem Milosem ­Raonicem.