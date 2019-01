Po ideové konferenci ANO v Ostravě by měli jásat drobní živnostníci − hnutí pro ně chce sjednotit všechny odvody do jedné platby. Také by se měly těšit rodiny − hnutí pro ně připraví zvláštní program, "aby se nebály mít z ekonomických důvodů děti". A vyšší důchody budou a reforma bude a lepší školství bude… a taky… a ještě… Prostě v režii Andreje Babiše nastane "všeobecná pohoda všech politiků sen", jak zpívala v devadesátých letech skupina Orlík. Ne, nelze vyčítat žádné straně, ani hnutí ANO, že slibuje všechno možné. Ovšem někdy je dobré zapojit historickou paměť. Třeba pokud jde o živnostníky, nelze než dát zapravdu předsedovi ODS Petru Fialovi, který na Twitteru sarkasticky pogratuloval Andreji Babišovi, že si po pěti letech u vlády všiml, že malí živnostníci jsou v Česku doslova decimováni. Podobně je třeba pohlížet na všechny sliby vzešlé z "ideové konference" ANO. Jdou buď proti dosavadní politice - jako ona náhlá snaha "vcítit se do živnostníků". Nebo jsou naprosto vágní - jako onen "program pro rodiny", o kterém se neví vůbec nic, či "důchodová reforma", která je v podání ANO něco jako paní Columbová, o níž všichni mluví, ale nikdo ji nikdy neviděl. Další sliby jsou pak rovnou podezřelé, jako třeba příslib zlepšení školství. Jediným viditelným počinem vlády v tomto směru je zatím spor, komu dát zadarmo školní obědy, a návrh hejtmanů ANO nahnat skrze cut-off skóre u přijímaček víc dětí na učňáky.

Po ideové konferenci ANO si můžeme být zkrátka jistí jenom tím, že Andrej Babiš je odhodlán slíbit cokoli tomu, koho právě potřebuje. Potřeboval si naklonit důchodce, zvedl důchody. Utekli mu živnostníci, slibuje, že už na ně bude hodný. Zjistí, že nevypadá dost "in", aby oslovil mladší lidi, slíbí Apple Store v Praze. A je na tento přístup hrdý: "Skutečně nechceme být zaškatulkovaní, nejsme ani leví, ani praví, jsme tu pro všechny," pravil.