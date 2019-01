Evropa je v nebezpečí. Ze všech stran přichází kritika, urážky, dezerce. Dost bylo budování Evropy! Spojme se opět s "duší našeho národa"! Objevme znovu naši "ztracenou identitu"! Takový je program, který sdílejí populistická uskupení zaplavující kontinent. A nevadí jim, že ona duše či identita často existuje pouze v představách demagogů.

Napadaná zevnitř falešnými proroky, zpitými záští a blouznícími o své nové šanci v záři reflektorů; opuštěná dvěma velkými spojenci na druhé straně kanálu a Atlantiku, kteří ji v minulém století dvakrát zachránili před sebevraždou; vydaná napospas stále zjevnějším manipulacím kremelského pána se nám Evropa jako myšlenka, jako společná vůle a reprezentace rozpadá před očima.

V tomto toxickém ovzduší se budou v květnu 2019 konat volby do Evropského parlamentu. Pokud se něco nezmění, pokud nedojde k něčemu, co by zamezilo rostoucímu, vzdouvajícímu se, neutuchajícímu přílivu, pokud kontinentem brzy nezavane nový duch vzdoru a odvahy, mohou tyto volby znamenat největší kalamitu, jakou jsme doposud poznali: vítězství pro ztroskotance, potupu všech, kdo stále věří v odkaz Erasma, Danta, Goetha či Komenského, opovržení inteligencí a kulturou, explozi xenofobie a antisemitismu, pohromu.

Níže podepsaní jsou jedni z těch, kteří odmítají smířit se s touto hrozící katastrofou.