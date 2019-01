V Česku je podle odhadů zhruba dvě stě tisíc lidí, kteří se dostali do exekuce kvůli nelegálnímu působení soukromých rozhodců. Řadě poškozených se daří exekuce prostřednictvím soudů zastavovat, první se nyní pokoušejí získat alespoň část zabavených peněz od exekutorů zpět. Jenže ti se často vracení hotovosti brání.

Žena, která se dostala do potíží s dluhy před deseti lety, dokonce vloni zažalovala prezidenta Exekutorské komory ČR Vladimíra Plášila, že si v rozporu se zákonem ponechal peníze z její zastavené exekuce. Plášil, tehdy ještě řadový exekutor, si v souladu s tarify vyúčtoval 25 tisíc korun jako náklady řízení, které však bylo nakonec v roce 2017 zrušené kvůli protiprávnosti. Obvodní soud pro Prahu 7 ve čtvrtek rozhodl ve prospěch žalobkyně, Plášil by proto měl peníze vrátit. Je to v krátkém čase už druhý případ, kdy jsou lidé v podobných případech u soudů úspěšní.

"Exekuce byla zastavena, exekutor se obohatil neoprávněně a do tří dnů od nabytí právní moci musí získanou sumu 25 tisíc vrátit," uvedla ve zdůvodnění rozsudku soudkyně Marie Filippiová. Přiklonila se tak k argumentaci žaloby, která říká, že pokud v rámci protiprávní exekuce vymohl exekutor peníze na svoje náklady, musí je po zastavení řízení dlužníkovi vrátit. "Někteří respektují zákony a peníze vracejí, jiní se tomu snaží vyhnout. Lidé tak nemají jinou možnost než podat na exekutora žalobu pro bezdůvodné obohacení," uvedl advokát žalobkyně Petr Němec, zakladatel projektu Exekutor má smůlu.cz.