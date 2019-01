Práce je pro dospělé jedinou částí života, kterou musí trávit s lidmi, jež si nevybrali. Partnera a kamarády si člověk vybírá sám. S kolegy ale musí vycházet bez ohledu na to, jestli mu jsou sympatičtí nebo ne, upozorňuje psycholog Dalibor Špok. I proto podle něj na pracovišti tak často dochází k šikaně či konfliktům. Najít potom jejich jádro je složitější, než se zdá, varuje také.

HN: Co způsobuje konflikty na pracovišti nejčastější?

Obvykle nemívají jen jednu příčinu, roli hraje více důvodů. Jedním z nich mohou být rozdílné osobnosti. Stejně tak může být spouštěčem špatná atmosféra ve firmě, nefungující komunikace či stres. Lidé se ale většinou zaměří pouze na jednu příčinu a další problémy neřeší. A když hledají řešení, chtějí obvykle poradit nějakou techniku nebo metodu. Pokud je ale důvodem konfliktu třeba špatný výběr zaměstnance, žádné poučky nepomohou.

HN: Když se lidé často hádají doma, vyvolávají více sporů i v práci?

Neplatí to vždy. Každý má nějaké temperamentové nastavení, někteří lidé jsou třeba více vznětliví. Ale velkou roli hraje i nálada ve firmě a jak jsou tam nastavená pravidla. Takže stejný člověk se ve dvou různých prostředích může chovat úplně jinak. Zažil jsem třeba společnost, kde atmosféra byla tak dobrá, že tam otevřený konflikt byl naprosto nemyslitelný.

Dalibor Špok (42) Psycholog a publicista. Spolupracuje s firmami a podnikateli v oblasti produktivity, spokojenosti zaměstnanců a psychologických stránek vstupu do podnikání a jeho rozvoje.

HN: Jak se dá taková atmosféra vybudovat?

Část lidí je přesvědčena, že dobré prostředí vytvářejí kvalitní osobnosti, jiní si zase myslí, že je to otázka technik a metod. V optimálním případě by firma měla zvolit obě cesty. Začít výběrem lidí a pokračovat rozumným nastavením pravidel a procesů. Nestačí ale jednorázové opatření, dobrou atmosféru je potřeba budovat neustále. Například tím, že se šéfové budou zajímat o to, co podřízení potřebují a co je trápí.

HN: Často to mají na starosti manažeři štěstí či firemní ombudsmani.

K tomu jsem trochu skeptický. Manažer štěstí může navrhnout nějaké celofiremní opatření, ale nemůže se individuálně starat o psychickou pohodu každého třeba z 200 zaměstnanců. Přirozeně fungujeme v malých skupinách, takže to musí být úkol přímého nadřízeného, ke kterému mají zaměstnanci největší důvěru.