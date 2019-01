Markéta Bláhová hledala po třech letech práce pro korporátní klienty v marketingové agentuře změnu. Chtěla vybudovat něco vlastního a lákala ji možnost postavit se na vlastní nohy. Když ji tak v roce 2015 její známý Tomáš Turek oslovil s tím, aby s ním spoluzaložila start-up Daytrip, neváhala. "Kdo nic neriskuje, nic neztratí," tvrdí osmadvacetiletá žena. Její úloha ve firmě, která propojuje turisty a místní řidiče, byla jasná − bude se věnovat marketingu. Vybudování globální on-line služby na značce prostě stojí.

Daytrip je platforma pro turisty, kteří se skrze ni dostanou na dovolené k lokálnímu řidiči, jenž umí anglicky a sveze je, kam chtějí. Během cesty se mohou zastavit na různých zajímavých místech v okolí, o kterých si s nimi řidič popovídá. "Funguje to stejně, jako byste navštívila známého v cizině. Vyzvedne vás u hotelu, po cestě do cíle vám ukáže nějakou památku nebo přírodní úkaz a popovídá si s vámi," vysvětluje Bláhová.

Pro Daytrip nyní jezdí asi 1400 řidičů v Evropě i Asii. Službu od spuštění využilo sto tisíc lidí. Většinou jsou to američtí turisté, kteří si naplánují výlet do Evropy, chtějí toho vidět co nejvíce a nechtějí složitě hledat dopravní spojení. "Nejdůležitější pro nás je, když nás zákazníci doporučují dál, ať už svým známým, nebo skrze recenze on-line," říká Bláhová.

Nyní 30členný tým start-upu pracuje na rozšíření služby v dalších zemích v Asii, na řadu přijdou i další kontinenty. Daytrip zatím nevydělává, cílem je ale podle Bláhové hlavně růst. "Loni jsme získali investici 15,5 milionu korun od J&T Ventures a investora Jaroslava Trojana. Nyní sháníme další investory, abychom mohli expandovat rychleji," uvádí Bláhová, která kvůli práci pro start-up přerušila studia. K oboru nová média se ale plánuje ještě vrátit.

Ve volném čase se věnuje čtení nebo vzdušné akrobacii. Pilotní průkaz ale nepotřebuje. Jedná se o gymnastiku na kruzích. "Ze sezení v kanceláři mě bolela záda, tak jsem si řekla, že musím něco dělat, a tohle mi přišlo zajímavé," směje se, když na mobilu ukazuje fotky, na kterých visí zavěšená z kruhů hlavou dolů.