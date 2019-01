Když profesor Petr Slavíček mluví o fyzikální chemii, září mu oči jako malému klukovi. "Dodnes si vzpomínám na momenty, kdy jsem jako student pochopil nějaký problém, a na to vzrušení, které mě tehdy přepadlo. A tyhle rozlité endorfiny se z pozice pedagoga snažím přenášet na své studenty," říká Slavíček, který působí na Ústavu fyzikální chemie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Dvaačtyřicetiletý profesor se zabývá výzkumem vlivu světla na molekuly a za své vědecké působení získal i prestižní Cenu Neuron pro mladé vědce a také dvě Ceny Učené společnosti.

Stejně jako věda ho baví i učení. Cítí ale, že by se měl změnit zažitý způsob výuky. Učitelé by podle něj měli přestat přednášet a začít opravdu učit. "V okamžiku, kdy se člověk začne ptát, co studenty naučil, zjistí, že je to daleko méně, než odpřednášel," říká Slavíček.

Školy podle něj stále používají systém, který se vyvinul někdy před 900 lety, kdy vznikaly první univerzity. "Tehdy byly neuvěřitelně nákladné technologie na zaznamenávání informací jako papír či pergamen a studentům nezbývalo než naučit se vše z přednášek. Dnes je ale situace zcela jiná," podotýká profesor.