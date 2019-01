Studenti u něj oceňují hlavně vstřícný osobní přístup a ochotu kdykoliv je podpořit, ať už radou nebo pomocí. On sám tvrdí, že nemá rád biflování. Nejdůležitější pro něj je, aby studenti uměli kriticky myslet a chápali věci v souvislostech. I proto získal profesor Michal Anděl loni hned dvě významná ocenění: ve studentské anketě Syllabova křída 2018 o nejoblíbenějšího pedagoga 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a hned poté i Cenu Arnošta z Pardubic, celouniverzitní ocenění v kategorii pro vynikajícího učitele. Je to podle něj tím, že ho vyučovat jednoduše baví. "A tím pádem to baví i studenty. Dovedu jim věc přednést tak, že není hotová, že na ni existuje vývoj názorů a žádný není definitivní," popisuje.

Dvaasedmdesátiletý Michal Anděl učí na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy od roku 1990, celkem 14 let byl i jejím děkanem. Jeho oborem je vnitřní lékařství, specializuje se na výživu, metabolismus a diabetes. "Rozdíl mezi současnými studenty a studenty v 90. letech téměř není," tvrdí Anděl. "Vždy se najdou ti, kteří mají veliký zájem, běžný zájem, i ti, kteří ho nijak velký nemají. Řekl bych ale, že kvalitních studentů s mimořádným zájmem oproti dřívějšku přibývá."