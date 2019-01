Janě Kukutschové je 40 let, od loňského prosince je profesorkou a také prorektorkou pro vědu a výzkum na Vysoké škole báňské − Technické univerzitě Ostrava (VŠB-TUO). Profesuru získala z materiálových věd, se svým týmem se věnuje výzkumu vlivu emisí z brzdění automobilů na životní prostředí a lidský organismus. Podle ní není profesura ve 40 závratnou kariérou. Pokud člověk dělá, co ho baví, a má pro to zázemí, dá se to zvládnout.

"Rodiče mě učili, že mám dělat, co mě těší, a pak vše půjde snáz. Takže mám to štěstí, že pro mě není problémem pracovat v čase, kdy už se ostatní baví. Protože já se při práci bavím," usmívá se Kukutschová. Podařilo se jí najít směr, v němž uplatňuje zděděné vlohy i získané znalosti z vysokoškolského studia, a navíc je velmi potřebný pro budoucnost v důležitých oborech, jako jsou automobilový průmysl a nanomateriály.