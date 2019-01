Jsem rád, že jste to řekl špatně. Proto dělám tohle závěrečné shrnutí, aby se vám to nestalo u zkoušky," říká na prosincovém semináři ze státovědy Pavel Molek, docent katedry ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Studenty prvního ročníku stále vtahuje do diskuse, srozumitelně pokládanými otázkami udržuje jejich pozornost, takže od něj odtrhnou oči, jen když si zapisují poznámky do svých notebooků.

"Své studenty mohu rozdělit do dvou skupin, z nichž ke každé mám trochu jiný přístup. Většina chce fakultu nějak dostudovat. Ty chci aspoň nějak zasáhnout, aby si do praktického života odnesli pocit, že ať soudí cokoliv, neměli by zapomínat na právo na spravedlivý proces nebo na lidská práva," říká téměř stále usměvavý Molek, který v Brně přednáší volební a ústavní právo, lidská práva a soudnictví a je zároveň soudcem Nejvyššího správního soudu. Druhou, maličkou skupinu pak tvoří studenti jeho výběrových předmětů, diplomanti a doktorandi. "To je ohromná radost. U těch mám ambici, aby byli lepší než já. A daří se to," přiznává.