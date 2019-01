V českém hypotečním byznysu je jeho jméno pojmem. Když bylo Janu Sadilovi 34 let, začal v ČSOB šéfovat Hypoteční bance a vybudoval z ní dlouholetého lídra trhu. Teď, na prahu padesátky, přišla další výzva. Skupina plánuje spojit obsluhu klientů banky a své Poštovní spořitelny a zhruba od poloviny příštího roku zajišťovat finanční služby na České poště už jen pod modrou značkou ČSOB.

Myšlenka na spojení není nová, ale změna přijde až téměř po dvaceti letech, co ČSOB začala Poštovní spořitelnu provozovat. A Sadil, který z pozice člena představenstva od loňska odpovídá za retail, dostal projekt na starost. "Výsledkem nebude jen přemalování brandu na poštách, ale to, že klienti ČSOB i Poštovní spořitelny budou moci získat služby na jakémkoliv našem obchodním místě, ať už v pobočkové síti ČSOB nebo právě na České poště," tvrdí Sadil.

HN: Proč jste se rozhodli přemalovat značku Poštovní spořitelna?

Sledujeme, co chtějí naši klienti, i trendy na trhu. ČSOB je dnes velkou bankovní a pojišťovací skupinou, která se stará o více než tři miliony zákazníků. Naším cílem je samozřejmě růst a stát se nejdostupnější bankou u nás. Proto chceme klientům nabízet dostupné služby z celého našeho portfolia. Zároveň musíme investovat do inovací, digitalizace i do srozumitelné komunikace − a to jak v naší modré síti ČSOB, tak na České poště. To vše samozřejmě efektivně.

Jan Sadil (49) ◼ Vystudoval Fakultu stavebnictví ČVUT v Praze, Ph.D. získal na Vysokém učení technickém v Brně.

◼ Bankovní kariéru začal v Komerční bance v roce 1995, kde stál u zrodu hypoték. V roce 2001 přešel do ČSOB a začal pracovat pro Hypoteční banku. Ve svých 34 letech se stal jejím šéfem.

◼ Předloni na jaře povýšil do představenstva skupiny ČSOB a od loňského února má na starosti oblast reitailu. Zodpovídá za pobočky a služby pro běžné klienty ČSOB, ale i za Poštovní spořitelnu, ČSOB Pojišťovnu i call centrum. Z pozice šéfa dozorčí rady dál dohlíží na Hypoteční banku.

◼ Je ženatý, má dva syny a dceru.

Jen pro představu, momentálně máme nejen dvě značky, ale i dvě odlišná internetová i mobilní bankovnictví a dvě různé pobočkové sítě, které pracují na dvou různých systémech. Každou novou službu musíme zavést do dvou systémů, stejně jako musíme počítat s dvojími náklady na jejich údržbu i na marketing dvou značek. Chceme proto zjednodušit procesy, zjednodušit i komunikaci a ještě více se zákazníkům otevřít. Zprostředkovat klientům Poštovní spořitelny a ČSOB všechny možnosti nejdostupnější finanční sítě v Česku. Důležité je, že v letošním roce se pro klienty nic nezmění a zvažované změny budou pro ně změnami k lepšímu.

HN: Jak to bude probíhat?

Naší vizí je spojit Poštovní spořitelnu s ČSOB v roce 2020. Tento termín jsme si dali, abychom změnu dostatečně vysvětlili zaměstnancům a klientům a celý proces dobře zvládli. Digitální svět obecně vyžaduje zjednodušování služeb i interně, proto ten přechod na jeden systém. Výsledkem nebude jen přemalování loga na poštách, ale hlavně to, že klienti ČSOB i Poštovní spořitelny budou moci od poloviny příštího roku získat služby na jakémkoliv našem obchodním místě.

HN: To zatím nejde?

Jen omezeně, zhruba na padesáti takzvaných multibrandových pobočkách, kde běží oba systémy vedle sebe. Nová strategie přinese výhody nejen klientům Poštovní spořitelny a ČSOB, protože jim přibude obsluha v pobočkové síti, ale i zaměstnancům. Využívání jednoho systému povede k větší digitalizaci služeb na pobočkách České pošty, což jim usnadní práci.

HN: Kolik to všechno bude skupinu ČSOB stát?

Počítáme s investicemi řádově ve stovkách milionů korun. Investovat budeme nejen do digitalizace a sjednocení systémů, ale také do vzdělávání našich zaměstnanců a zaměstnanců České pošty, aby prohloubili své digitální dovednosti a mohli usnadnit klientům i přechod do digitálního světa.

HN: Jaké úspory nákladů v dalších letech očekáváte?

Číslo, které nám při propočítávání projektu vyšlo, je významné, ale rozhodli jsme se ho nezveřejňovat.

HN: Proč ČSOB k tomuto rozhodnutí dospěla až teď, téměř po dvaceti letech?

Sedím na židli, ze které zodpovídám za retail skupiny, necelý rok. V ČSOB jsem ale od roku 2001 a vím, že diskuse na toto téma probíhaly i v minulosti. Vždy se závěrem, že když máme oddělené systémy, tak si necháme obě značky. Do předloňského roku jsme navíc nevěděli, zda ČSOB bude dál zajišťovat finanční služby na České poště. Nová smlouva, kterou jsme s poštou uzavřeli v loňském roce, nám to zajišťuje na dalších deset let.

HN: Klientelu ČSOB tradičně tvoří spíše nadprůměrně vydělávající lidé, Poštovní spořitelna má spíš nálepku banky pro starší generaci a obyvatele menších obcí. Jak se jim bude podle vás převod pod značku ČSOB zamlouvat?

Vnímání obou značek je sice částečně odlišné, ale byli byste překvapeni, že v Poštovní spořitelně máme mnoho velmi bonitních klientů. Propojením obou systémů mohou získat přístup ke službám ČSOB, aniž by si je museli složitě zařizovat jinde a museli mít jiné číslo účtu, než mají v Poštovní spořitelně. Zůstane jim i po této změně. Jsem také přesvědčený, že klientům Poštovní spořitelny budeme schopni nadále nabídnout cenově výhodné služby. Z našich průzkumů navíc vyplývá, že většina klientů Poštovní spořitelny ví, že patří do skupiny ČSOB. Nepřestupují přece do žádné jiné společnosti. Ti, kteří budou chtít dál chodit na poštu, tam naše služby budou mít, ale rozšíří se jim možnost využívat i celé pobočkové sítě ČSOB.