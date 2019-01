Už když bývalý předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa přicházel na středeční jednání poslaneckého podvýboru pro justici a soudní samosprávu, byl připravený podrobně popsat své schůzky s prezidentem Milošem Zemanem, po kterých zažil, jak řekl, pocit zklamání a trapnosti. Zklamání v tom, že hlava státu podle něj nerespektovala jeho opakované upozornění, že justice rozhoduje nezávisle na jeho přání. Trapně mu bylo, když prezidentovi vysvětloval rozdělení moci ve státě.

Prezident, nebo mocnář? Soudce Baxa v rozhovoru pro Deník N konstatoval: "Když někdo dlouho bydlí na Hradě, zapomíná, že už sto let nejsme monarchie, ale republika. A že my nejsme královští soudci, kteří rozhodují jménem krále a podle královy vůle." Dovolme si polemizovat. Prezident na toto samozřejmě nezapomíná. Pravděpodobnější je, že před očima má režimy, které jsou sice formálně republikou, ale instituce jsou tam pouhými ornamenty, o všem se rozhoduje z jednoho centra. Miloš Zeman do těchto zemí jezdí rád a často, takže jistá míra inspirace není vyloučena.

Podvýbor na svém prvním jednání ke kauze řešil ohrožení nezávislosti justice − konkrétně případy, kdy se měli prezident či jeho kancléř Vratislav Mynář pokoušet ovlivnit soudní rozhodnutí ve prospěch či dle libosti hlavy státu. Časopis Respekt a následně Deník N upozornily, že si na takový nátlak stěžují dva soudci: Baxa a ústavní soudce Vojtěch Šimíček. Jejich a Mynářova výpověď proto přivedla na večerní schůzi zřejmě rekordní počet posluchačů. Zcela výjimečně bylo jednání veřejné, místnost byla plná poslanců a novinářů. Soudci a Mynář hovořili většinu času do naprostého ticha, ve kterém bylo slyšet jen cinkání hrnků s kávou o podšálky. Toho, že za oknem začalo mezitím drobně sněžit, si všiml málokdo.

Soudci byli vážní. Poslanci se tvářili soustředěně. Snad jen Mynář se neúspěšně pokoušel situaci zlehčit, když zažertoval na téma hromadného znásilnění. "U něčeho mohou být jen čtyři oči, abych to tady odlehčil, já myslím, že u znásilnění může být víc očí, pokud je u toho víc chlapů," řekl na schůzi poslancům kancléř. Posluchače viditelně zaskočil. Prakticky nikdo se tomu nesmál.

Mentalita kolotočáře s kalašnikovem. Už to, že prezidentský kancléř Mynář ve sněmovně "vtipkoval" o hromadném znásilnění, je příšerné. Určitě bude tvrdit, že byl jen "politicky nekorektní", jak se dnes říká. Ale hezky to demonstruje, že Mynářovi je jakákoli uměřenost cizí. Nabubřelost, arogance, schopnost rozumět jen síle, to je celý dnešní Hrad (čest výjimkám). Očekávat odtud nějakou zdrženlivost a respekt k oddělení pilířů moci je zbytečné. Lze je jen vynucovat. A to trvalým upozorňováním na nepřípustné postupy, pranýřováním polomafiánských praktik. A v krajním případě i ústavní žalobou.