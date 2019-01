Manžel fáral na šachtě a já se přes den doma starala o tři malé děti. Odpoledne jsem chodila do školy naproti naší bytovce uklízet. Po dvou letech jsem si začala shánět novou práci. Líbilo se mi, jak nám pod okny jezdí tramvaje. Zeptala jsem se jedné řidičky a ta mi řekla, ať zajdu na dopravní podnik. Tam mě zaškolili a ve svých jednatřiceti letech jsem začala jezdit," vypráví Jana Jičínská, jak se stala ostravskou řidičkou tramvaje.

První plán byl jezdit, než jí "odrostou děti", nejvýš tak tři roky. "No a letos to bude už 27 let, co jsem do práce nastoupila," říká dnes sedmapadesátiletá řidička. "Tramvaj mi přirostla k srdci." V době svého nástupu patřila Jana Jičínská i jejích pár kolegyň k výjimkám. Žen řidiček bylo tehdy v hromadné dopravě jen pár, práce byla považována za typicky mužskou. Ostatně i u dopravců se ženy o práci hlásily jen minimálně. Dnes se však situace začíná měnit a žen řídících tramvaje, autobusy, ale třeba i vlaky výrazně přibývá.

Ženy bourají o polovinu méně než muži

Dopravcům se v době rekordně nízké nezaměstnanosti nedaří sehnat profesionální řidiče. Podle sdružení dopravců Česmad Bohemia jich v Česku chybí více než deset tisíc. U mnoha dopravců stačí, aby jim onemocněl jediný řidič − a následně musí zrušit až desítky spojů. V Ústeckém kraji byla loni situace dokonce natolik vážná, že se na zastávkách vedle jízdních řádů objevilo telefonní číslo, na které mohli cestující odesílat SMS s dotazem, zda má na spoj vůbec smysl čekat.

25 tisíc Tolik řidičů autobusů podle sdružení Česmad Bohemia aktivně jezdí v Česku. Čtvrtina z nich je starších 60 let. A 13 procent z nich je dokonce v důchodovém věku. 27 pracovníků z Ukrajiny zaměstnali dopravci jako řidiče autobusů a tramvají díky státnímu projektu Režim Ukrajina. Přitom celkově do Česka v jeho rámci přišlo 2748 pracovníků. Většinou však šlo o řidiče kamionů. 50 let činí průměrný věk řidiče autobusu v Česku. Lepší situace nepanuje ani na železnici. Průměrný věk strojvůdce u Českých drah je 46,8 roku. 10 tisíc Více než tolik profesionálních řidičů chybí podle odhadů na trhu práce. Městské dopravní podniky mají největší nouzi o řidiče tramvají a trolejbusů.

"Lidí na trhu práce je nedostatek a snadná cesta, jak tento problém vyřešit, neexistuje. Jediná rezerva v pracovní síle dnes spočívá právě mezi ženami," říká výkonný ředitel Sdružení dopravních podniků Antonín Macháček. Stále více dopravních podniků proto své náborové kampaně cílí přímo na ženy. "Více se na ně zaměřujeme. Situace na trhu práce nám ukazuje, že jsme pro ženy žádaným zaměstnavatelem. Navíc podle našich interních statistik ženy bourají o polovinu méně než muži," popisuje další kladné body řidiček Daniel Morys, předseda představenstva Dopravního podniku Ostrava.