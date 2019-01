Krátkovlasá dívka se zhluboka nadechne. "Byla jsem znásilněná, a to když mi bylo deset let," řekne do kamery. Svědectví o zkušenosti, o níž donedávna vědělo jen pár jejích blízkých a předtím dlouhá léta vůbec nikdo, si tak najednou může poslechnout každý, kdo má internet. "Vím, že těchto případů je mnoho, ale nikdo o tom nechce mluvit. A když, tak anonymně. To potom nemá takový výsledek," vysvětluje dnes Jana Zbořilová, proč se o svém zážitku rozhodla loni v květnu promluvit veřejně a proč založila iniciativu Stop tabu. K rozhodnutí vyjít se svou zkušeností ven se propracovávala postupně. Jedním z posledních impulzů pak byl coming out youtubera Kovyho, který promluvil o své sexuální orientaci.

Zbořilová není jediná. Nové české projekty, které stejně jako Stop tabu stojí na osobní zkušenosti se zneužitím nebo znásilněním, vznikají v době dozvuků americké kampaně #MeToo a v principu mají obdobný cíl: poukázat na to, jak je sexuální násilí rozšířené. Na to, že přestože se o něm dosud příliš nemluvilo, neznamená, že se neděje. Nové iniciativy musí mimo jiné počítat s tím, že český přístup k hnutí #MeToo je rozporuplný a často odmítavý. Stejně jako k Istanbulské úmluvě, která zasazuje násilí na ženách do jasného právního rámce. Česko ji dosud neratifikovalo.

Podle průzkumu agentury Focus z roku 2016 má zkušenost se znásilněním každý jedenáctý Čech. Nejvíc jsou ohroženy ženy ve věku 18 až 34 let. Ke dvěma třetinám znásilnění přitom dochází doma a jen pět procent znásilněných čin ohlásí. Celkem 64 procent dětských obětí zažije sexuální násilí v dospělosti znovu.

3 pětiny Čechů si podle výzkumu Amnesty International myslí, že si oběť sexuálního násilí za napadení zčásti může sama. 5 procent obětí znásilnění čin nahlásí. 1 z 11 Čechů má zkušenost se znásilněním. 1 z 9 Čechů se někdy v životě dopustil sexuálního násilí nebo obtěžování. 2/3 znásilnění probíhají doma, pachatelem bývá nejčastěji partner nebo manžel.

Příběh Jany Zbořilové začal, když šla jako desetiletá jednou ze školy. Ve vchodu domu, kde s rodiči bydlela, ji oslovil cizí muž a pod falešnou záminkou se vloudil dovnitř. Na chodbě pak dívku lákal na jezdecký tábor. Varoval ji ale, že jízda na koni bolí. Zmanipuloval ji tím tak, že když ji vzápětí zneužil, neprotestovala. Naopak to, že bolest vydržela, považovala za projev hrdinství. Že šlo o zneužití, jí došlo až v patnácti. Pomoc ale nevyhledala, rozhodla se to v sobě zcela pohřbít. "Říkala jsem si, že jsem strašně dobrá, že jsem si to vyřešila sama. Tím jsem to uzavřela," vzpomíná.