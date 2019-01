Skupina ČSOB plánuje příští rok nabízet služby Poštovní spořitelny pod svou značkou. Bance by se tak výrazně rozšířila síť poboček o přepážky České pošty a klienti Poštovní spořitelny by se mohli dostat k většímu spektru služeb. Záměr provozovat finanční služby na České poště pod modrým logem ČSOB je součástí nové tříleté strategie skupiny.

"Výsledkem nebude jen přemalování značky na poštách, ale také to, že klienti ČSOB i Poštovní spořitelny budou moci od poloviny příštího roku získat služby na kterémkoliv našem obchodním místě. Ať už v pobočkové síti ČSOB, nebo právě na České poště," potvrdil HN Jan Sadil, člen představenstva skupiny, který odpovídá za oblast retailu. Potvrzuje tím to, že banka se chystá sjednotit klientský IT systém s Poštovní spořitelnou.

Podle Sadila se letos pro klienty ještě nic nezmění. Chystané sjednocení jim napřesrok přinese změny k lepšímu, mimo jiné přehledné a cenově výhodné služby. Klientům Poštovní spořitelny i poté zůstanou dosavadní čísla jejich účtů. Skupina ČSOB má kolem 3,5 milionu klientů, Poštovní spořitelna jich má podle informací z minulosti kolem dvou milionů. Mnozí z nich ale nejsou aktivní, jsou například jen majiteli vkladní knížky.