Už v roce 2010 slibovala vláda Petra Nečase zrušit pro jednání s úřady rodná čísla a nahradit je jinými identifikátory. Ty by neměly obsahovat datum narození občana, aby nemohly být spojeny s jeho osobními údaji. Bez rodného čísla se však lidé na úřadech neobejdou dodnes. Ani v nejbližších letech se v tom pravděpodobně nic nezmění. Na vládu míří návrh ministerstva vnitra, aby se zrušení rodných čísel v občankách o tři roky odložilo. Důvodem je nepřipravenost úřadů.

Ve zmíněném roce 2010 začaly přípravy na zavedení takzvaných bezvýznamových identifikátorů. Jejich obsah by nebyl spojen s osobními údaji uživatele, navíc by měl občan tento údaj vygenerovaný vždy pro účel jedné agendy na jednom úřadě − například pro přiznání sociální dávky. "Proto byl předložen návrh zapisovat údaj o rodném čísle do občanského průkazu pouze do konce roku 2019," vysvětluje vnitro v aktuálním dokumentu důvody pro odklad.

Už nyní je jasné, že ani po osmi letech příprav státní instituce přechod na nová čísla nezvládnou, a tak budou rodná čísla i nadále nepostradatelná při každém jednání s úřady.

"Jedná se o manažerské selhání vlády. Využívat rodná čísla v informačních systémech namísto bezvýznamových identifikátorů je v 21. století ukázka diletantství," komentoval situaci pirátský poslanec a předseda podvýboru pro eGovernment Ondřej Profant.

Jedním z úřadů, které by přechod na nová čísla letos nezvládly, je podle ministerstva vnitra Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). "Ukončení zápisu rodných čísel do občanských průkazů by představovalo značné komplikace a vedlo by ke snížení komfortu občanů," stojí v návrhu vnitra. Lidé by si tak museli složitou cestou zajišťovat úřední vystavení dokumentu s rodným číslem. K návrhu mají nyní resorty napsat své připomínky a pak zamíří na vládu ke schválení.