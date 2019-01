Protiimigrační rétorika maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi stále vychází, výzva k neplaceným přesčasům se ale do vkusu voličů příliš netrefila. Premiér, který předloni v parlamentních volbách získal téměř polovinu hlasů, poslal k Vánocům lidem nechtěný dárek. Prosadil zákon, který umožňuje firmám žádat po zaměstnancích až 400 neplacených přesčasových hodin ročně. Dosud to bylo 250 hodin, v Česku je to pro srovnání 150 hodin.

Kritici už zákon překřtili na "otrocký". Maďaři teď proti němu už několik týdnů demonstrují. Vůbec nejsilnější protesty byly před Vánocemi, postupně ale oslabují. Manifestace se přelily i ven z Budapešti, i když v menší míře.

Demonstrantům nevadí pouze samotný "otrocký zákon", vyjadřují také nesouhlas s autoritářským vládnutím premiéra Orbána. Mezi jejich požadavky patří i nezávislá justice a svobodná média.

Vláda se hájí tím, že podniky v Maďarsku dlouhodobě trápí nedostatek pracovníků. Orbán si myslí, že právě tento problém by zákon mohl alespoň částečně vyřešit. Vláda proto nechce jednat se zástupci demonstrantů.

Proti zákonu se sjednotila opozice, včetně nacionalistické strany Jobbik, která jinak Orbána podporuje v protiimigračním postoji. Tentokrát se ale přidala k liberálům a levici. A také k odborům, které se zapojily do organizace protestů.

Průzkumy veřejného mínění ukazují, že většina Maďarů je proti "otrockému" zákonu.