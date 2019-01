◼ Koncert

Ennio Morricone

O2 arena, Praha, 25. ledna

Devadesátiletý italský skladatel filmové hudby se už pošesté vrací do Prahy, kde opět vyprodá největší zastřešenou sportovní halu, tedy O2 arenu. Znovu ho doprovodí Český národní symfonický orchestr, s nímž Morricone v poslední dekádě spolupracuje takřka nepřetržitě. Už spolu natočili hudbu k westernu Osm hrozných režiséra Quentina Tarantina, za kterou obdrželi filmového Oscara pro nejlepší soundtrack, či nedávné "best of" z Morriconeho tvorby pro značku Decca Records.

◼ Divadlo

Transky, body, vteřiny

Divadlo Petra Bezruče, Ostrava, 25. ledna

Herec a divadelní autor Tomáš Dianiška, který letos oslaví 35. narozeniny, pochází z Banské Bystrice. V Česku už ale žije třináctým rokem a v češtině také píše své hry. Některé dříve uvedl v libereckém Divadle F. X. Kalby nebo v pražském Rubínu. Tento pátek jeho novinku nazvanou Transky, body, vteřiny v premiéře zahraje ostravské Divadlo Petra Bezruče. Hra vypráví o fiktivní československé atletce, jejíž sportovní úspěchy byly vymazány z naší novodobé historie.

◼ Opera

Jonny vyhrává

Národní divadlo, Praha, 26. ledna

Po čtvrteční premiéře pražské Národní divadlo tuto sobotu podruhé uvede jazzovou operu Ernsta Krenka, syna důstojníka rakousko-uherské armády s českými i německými kořeny, který žil v letech 1900 až 1991. Opera nazvaná Jonny vyhrává je v zásadě jazzová, má však náročné zpívané party. "Například na to, co má tenorista Jonathan Stoughton v roli Maxe, je potřeba být extratřídou," říká režisér inscenace David Drábek.

◼ Televize

Čechomor 30 let

ČT art, 26. ledna

Na barrandovském kopci nad Prahou, v domovském nahrávacím studiu kapely Čechomor, vznikal doprovodný filmový dokument, jejž tuto sobotu uvede stanice ČT art. Snímek zachycuje, jak Čechomor slavil 30. výročí prací na nové nahrávce nazvané Nadechnutí. Štáb s hudebníky objel místa, která pro ně byla významná, a také navštívil jejich přátele.

◼ Výstava

Podkarpatská Rus

Galerie Josefa Sudka, Praha, do 27. ledna

Naposledy v neděli lze navštívit Galerii Josefa Sudka, která se nachází na Úvoze na pražských Hradčanech. Aktuálně jsou tu k vidění snímky, které na Podkarpatské Rusi začátkem 20. století pořídil učitel a dokumentarista Bohumil Vavroušek. Komorní přehlídku otevírá snímek karpatského chrámu svatého archanděla Michaela, který byl roku 1929 převezen z Podkarpatské Rusi a dodnes stojí v Kinského zahradě.

◼ Klasická hudba

Mozartovy narozeniny

Stavovské divadlo, Praha, 27. ledna

Slavný tenorista Plácido Domingo ve Stavovském divadle v roli dirigenta připomene odkaz skladatele Wolfganga Amadea Mozarta. Jeho árie a dueta zazpívá čtveřice sólistů včetně Petra Nekorance, Štěpánky Pučálkové a dvou vítězů Domingovy pěvecké soutěže Operalia: Adele Zaharia a Simona Alberghiniho. Letos v létě se další kolo Operalie uskuteční právě v pražském Národním divadle.

◼ Literatura

Případ Kukockij

Vydalo nakladatelství Paseka 2018

Ruskou spisovatelku Ljudmilu Ulickou už čeští čtenáři znají díky románům Zelený stan či Daniel Stein, překladatel. Nyní nakladatelství Paseka v překladu Aleny Machoninové vydalo autorčinu prózu o ambiciózním lékaři, jenž se v 50. letech minulého století snaží prosadit znovuzavedení práva sovětských žen na potrat.