Postarší muž v obleku a kravatě sedí na chodníku a pláče. Za ním dva pankáči sprejují na zeď budovy vzkaz: "Yup­pies prohráli." Je 19. října 1987 a Wall Street právě zažívá nejhorší den ve své historii. Ve známost vejde jako černé pondělí. A stejně se jmenuje také komediální seriál, který toto pondělí začala vysílat česká stanice HBO.

Úvodní scéna pokračuje příjezdem obskur­ního rudého vozu, který je napůl Lamborghini a napůl limuzína. Jezdí jím hlavní hrdina Maurice "Mo" Monroe, kterého herec Don Cheadle ztvárnil jako to nejhorší z 80. let minulého století. Muže podobně neskutečného jako jeho automobil.

Tvůrci − k nimž patří také komik Seth Rogen, který Černé pondělí produkoval a spolu s Evanem Goldbergem režíroval první epizodu − natočili kokainem prosáklou karikaturu tehdejší Wall Street.

Tu limuzínu, u níž divák napůl očekává, že sama začne mluvit, hned v úvodu roztříská napadrť tělo muže, kterého největší krach v dějinách Wall Street přiměl skočit z mrakodrapu. Krev v blízkosti luxusních hodinek a drahé kravaty patří k působivým detailům, jimiž seriál Černé pondělí − byť v hávu potrhlé dobové komedie − vykresluje temnější obrysy 80. let. Pak se ale vyprávění vrací zhruba rok před nechvalně známý den, kdy padla burza a následně padala těla nešťastníků z oken výškových budov.

Maurice Monroe tehdy vedl skupinu makléřů. V narážce na známého popového zpěváka se mu přezdívá "Billy Ocean byznysu", on sám se označuje za "černého Mojžíše". A přitom působí dojmem naprostého neschopy. Zapomeňme na snímek Martina Scorseseho Vlk z Wall Street a na jeho sice šílené, ale ve své nekalé branži schopné "vlky". Maurice Monroe je spíše mravně zkažený manipulativní ňouma, kterému robotický sluha vozí kaviár a deník Wall Street Journal, zatímco pán vtipkuje o kokainu. Naštěstí se Maurice obklopil šikovnými lidmi, především pobočnicí Dawn, kterou výborně vystihla herečka Regina Hallová.

Černé pondělí − alespoň soudě podle prvních tří epizod − vypadá, jako by se v 80. letech nejen odehrávalo, ale jako by tehdy i vzniklo. Je to zběsilý, místy záměrně přehnaný seriál, který skáče od nápadu k nápadu podobně jako jeho hrdinové, omámení kokainem i penězi. Jako by autoři David Caspe a Jordan Cahan vše poskládali z dobových filmů a seriálů.