Do Prahy přijel spisovatel Anthony Sitruk minulý týden, aby představil českou verzi své knihy Krátký život Jana Palacha. Ta ve Francii sklízí pochvalné recenze, zatímco v Česku se setkává s více či méně opatrnými rozpaky. Projevil je také historik Petr Blažek, autor ceněné Palachovy biografie, když v doslovu k Sitrukově knize upozornil na několik nepřesností či zkreslení, jichž se Francouz neznající český jazyk a mnohé zdejší reálie neuměl vyvarovat.

Nabízí se tedy otázka: Je vůbec možné, aby člověk, který se narodil až po smrti Jana Palacha, a navíc v demokratické zemi, dokázal objektivně interpretovat tento příběh? "Ne, to možné není," odpovídá na rovinu Anthony Sitruk. A ospravedlňuje svou metodu.

HN: Kdy jste se poprvé setkal s osudem Jana Palacha?

Objevil jsem jej díky filmovému dokumentu, který před 23 lety dávala francouzská televize. Jmenoval se Palach − zemřít pro svobodu.

O autorovi ◼ Třiačtyřicetiletý Anthony Sitruk vystudoval filozofickou fakultu, pracuje ale pro velkou leteckou společnost jako odborník na komunikaci. Pornstar, jeho první román z filmového prostředí, vyšel roku 2013. Nad jeho loňskou knihou Krátký život Jana Palacha, nyní vydanou v českém překladu Tomáše Kybala, francouzská kritika poměrně jásá a čeští znalci vyjadřují spíše pochyby.

HN: To jste byl mladý.

Bylo mi dvacet. Nevěděl jsem nic o pražském jaru ani ruské invazi, ale Palachův příběh mě tak zaujal, že jsem se od televize nemohl odtrhnout. Čin revolty a sebeobětování mě šokoval. Trvalo však ještě mnoho let, než jsem podnikl cestu do Prahy. A když jsem roku 2009 konečně poprvé vystoupal po schodech z metra na Václavské náměstí, došlo mi, že mám námět pro druhou knihu.

HN: Druhou knihu? Váš první román přece vyšel až v roce 2013.

Ale napsal jsem ho o čtyři roky dříve. Je to příběh bývalého pornografického herce, který dostane práci v klasickém filmu. Vím, to je hodně vzdálené Janu Palachovi, ale ten příběh se také zabýval společenskými otázkami − třeba postavením žen nebo právem na vlastní názor.

O knize Anthony Sitruk: Krátký život Jana Palacha

(Přeložil Tomáš Kybal)

Nakladatelství Práh 2019, 176 stran, 239 korun

HN: Kvůli Janu Palachovi jste musel prostudovat spoustu literatury a zdrojů. Skoro si nedovedu představit, jak těžké muselo být pro Francouze jen se zorientovat v tehdejších československých politických a společenských poměrech.

Vzpomínám si, že jsem si někdy v 18 letech koupil velkou knihu Historie světa. O Československu je v ní jeden a půl stránky. Když chcete vědět víc, musíte ve Francii hledat specializované knihy a dobové noviny, přičemž je třeba počítat s tím, že ze 100 stránek využijete tak pětinu. Informace se opakují. Co se týká Jana Palacha, byly to zase noviny a pár kapitol, třeba v Dubčekově biografii je o něm asi půl stránky.

HN: To vás neodradilo?

Brzy mi došlo, že nemohu psát klasickou biografii. A to z několika důvodů. Zaprvé, životopis Jana Palacha už existuje, napsal jej doktor Blažek, stačilo by tedy jeho knihu přeložit do francouzštiny. Zadruhé nejsem Čech, nežil jsem v té době, potřebné erudice bych asi nedosáhl, ani kdybych studoval české zdroje. Co ale mohu nabídnout? Pohled zvenčí, který ukazuje, jaký ohlas vzbudil Palachův čin v zahraničí a proč je také dnes aktuální. Proto jsem zvolil roli cizince, který neumí česky, jeho znalosti jsou tedy kusé, přesto má touhu ten příběh objevit. To je mé východisko.

HN: V některých francouzských recenzích zaznělo, že jste se k této metodě vyprávění uchýlil až na druhý pokus.

Nejprve jsem napsal klasický román s fiktivními postavami. Ta kniha ale nikdy nevyšla, došel jsem k závěru, že není důvěryhodná. A tak jsem se dal do práce na druhé verzi a začal psát o člověku, který Palacha nikdy potkat nemohl, a přece chce.

HN: Váš text působí spíš jako esej nebo reportáž.

Životopisný román, tak bych ho charakterizoval. Ale otázkou je, čí je to životopis. Jana Palacha, nebo vypravěče? Vyprávím jeho příběh a zároveň také své vzpomínky, popisuji své představy, sny, cituji z knih, které jsem četl, z filmů, jež jsem viděl. Je to moje reflexe Janova příběhu.