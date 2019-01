Městský úřad v Černošicích u Prahy v pondělí vydal rozhodnutí v kauze střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Radnice o tom včera informovala na webových stránkách. Jaký je výsledek řízení, ale neuvedla. Z premiérovy reakce vyplývá, že úřad rozhodl v jeho neprospěch. Babiš se chce proti nepravomocnému rozhodnutí odvolat.

Úřad vede s premiérem správní řízení kvůli údajnému spáchání přestupku proti zákonu o střetu zájmů. Babiš čelí podezření, že stále ovládá média spadající pod holding Agrofert. Premiér se už dříve hájil tím, že holding vložil do svěřenského fondu. Tvrdí, že tím dostál povinnostem vyplývajícím ze zákona o střetu zájmů. Černošická radnice je úřadem s rozšířenou působností pro Průhonice, v nichž premiér žije.

"Rozhodně s tím nesouhlasím. Je to zpolitizované. Určitě se odvolám, a když to bude nutné, budu se i soudit u správního soudu," napsal Babiš ČTK v SMS zprávě.

Babiš má lhůtu pro odvolání do 5. února. Pokud by se neodvolal, stal by se verdikt 6. února pravomocným a úřad by o něm mohl podrobněji informovat. Jestliže se premiér odvolá, předá černošický úřad spis odvolacímu orgánu, kterým je středočeský krajský úřad. Ten může rozhodnutí zrušit, potvrdit, nebo vrátit do Černošic k dalšímu projednání.

Podnět na radnici odeslala organizace Transparency International ČR, která tvrdí, že Babiš ovládá holding Agrofert i po převedení do svěřenských fondů. Pod Agrofert spadá mimo jiné provozovatel rozhlasového vysílání Londa, vydavatel periodického tisku Mafra a provozovatel televizního vysílání Stanice O. Členům vlády je zakázáno osobně ovládat firmy, které provozují rozhlas, televizi nebo vydávají noviny. Za porušení zákona hrozí čtvrtmilionová pokuta.