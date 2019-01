Zdanění církevních restitucí, které ve středu schválila sněmovna, rozděluje ekonomy a daňové experty na dva tábory. Čeká je spor, zda současné zákony vůbec umožní od příštího roku zdanit něco, co církve dostaly už v roce 2013 a co bude stát 30 let splácet.

Ministryně financí Alena Schillerová označila změnu zákona za běžné zdanění, které vynese kolem půl miliardy korun ročně. "Myslím, že vše se v pohodě zvládne během letošního roku a od začátku příštího roku začneme se zdaněním," řekla.

Odpůrci zdanění církevních náhrad poukazují na jejich neústavnost, protože stát chce zdanit něco, co církvím kdysi vzal. Sněmovní dohoda vládních stran s komunisty, kterou podpořila i SPD, však může narazit už v samotném zákonu o účetnictví.