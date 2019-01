Několik let čeští komunisté usilovali o to, aby v Poslanecké sněmovně prosadili zdanění finančních náhrad, které vyplácí církvím stát za komunisty ukradený majetek před rokem 1989. Podařilo se jim to až tuto středu, kdy pro zdanění zvedlo ruku 106 ze 172 přítomných poslanců. Kromě komunistů podpořili zdanění zástupci ANO, ČSSD a SPD Tomia Okamury.

Komunisté využili politické situace, která vznikla po parlamentních volbách na podzim roku 2017. Předseda vítězného hnutí ANO Andrej Babiš se tehdy při shánění podpory pro svůj kabinet domluvil s KSČM, že když bude podporovat jeho vládu se so­ciálními demokraty, on jí vyjde vstříc v jejích požadavcích. Jedním z těchto požadavků byla právě podpora zdanění.

Stejně jako při dřívějším projednávání této změny doprovázely i ve středu debatu ve sněmovně ostré výměny názorů. "Pevně věřím, že se většina z vás bude jednou za své hlasování stydět," prohlašoval například předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek, kterému oponoval poslanec ČSSD Lubomír Zaorálek: "Kroťte svá slova. Vy neumíte dělat politiku a nikdy jste to neuměl."