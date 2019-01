Pustíme vás tam, kde vyvíjíme své produkty, slíbil na Světovém ekonomickém fóru v Davosu Liang Chua, jedna z klíčových postav čínského kolosu ­Huawei. Ještě vlivnější Žen Čeng-fej, čtyřiasedmdesátiletý zakladatel Huaweie, přerušil dlouhodobé mlčení a také se zapojil do ofenzivy, která má zlepšit image čínského telekomunikačního gigantu, na který čím dál víc států pohlíží jako na bezpečnostní riziko.

V českých podmínkách se role hlavního advokáta čínské korporace zahnízděné v tuzemských telekomunikačních sítích tak hluboko, jak to jen jde, ujal prezident Miloš Zeman. Muziku tvrdí šéf komunistů Vojtěch Filip, který jako místopředseda sněmovny patří mezi nejvyšší ústavní činitele. Oba sahají po silných slovech, u odborných argumentů jim ale dochází dech.

U prezidenta to nepřekvapí. U muže, který se netají tím, že ho moderní technika nezajímá, je schopen prohlásit, že mu hackeři z Alabamy "nainstalovali" do počítače dětské porno, používá jednoduchý mobil určený pro důchodce a zprávy čte nejraději na teletextu, vymoženosti 70. let, těžko předpokládat pochopení pro technické nuance. Proto také jede spíše po politické linii. Podezření vůči Huaweii jsou podle něj jen projevem obchodní války, a naší starostí má být tedy hlavně to, abychom Číňany nerozzlobili, protože by nás to mohlo přijít draho.

Jako možné čínské nástroje na potrestání Česka prezident zmínil zrušení údajně zdejší plánované investice Huaweie za 8,5 miliardy korun a k tomu nutnost kupovat pro rychlé sítě 5G dražší techniku od konkurence. Hlavu státu také trápí možnost, že by čínská odveta dopadla na automobilku Škoda, jejíž modely však v říši středu produkuje výrobce, v němž má česká firma jen nepatrný podíl. Další na ráně má být splátková společnost Home Credit. Ta v Číně dělá multimiliardový byznys a prezident za ni v minulosti urputně bojoval, přestože je vlastněna v Nizozemsku sídlící skupinou PPF.