Ve švýcarském Davosu ve čtvrtek pokračuje Světové ekonomické fórum, na které se už 31. rokem sjíždí vrcholoví politici, byznysmeni a zastánci globalizace z celého světa. Na summitu, který se letos koná pod heslem Globalizace 4.0 a řeší vliv nových technologií na svět, včera vystoupila německá kancléřka Angela Merkelová.

Jednou z největších globálních výzev je podle ní najít způsob, jak nakládat s daty. Právě ta hrají stále větší roli pro firmy a jejich byznys. Jedna z nejmocnějších žen světa však připomněla, že se přitom nesmí zapomínat na obyčejné lidi. "Práva jednotlivců je nutné chránit," prohlásila Merkelová.

Německá kancléřka dále zdůraznila, že je třeba reformovat světové instituce − tak, aby lépe zapadly do současného fungování světa. Podle Merkelové při poslední bankovní krizi řada finančních institucí ztratila důvěru lidí. Tu je třeba opět nabýt. "Globální instituce jako Mezinárodní měnový fond a Světová banka je nutné reformovat, pokud má být obnovena důvěra ve světový finanční systém," řekla Merkelová a vzápětí sama přiznala, že taková reforma bude velmi komplikovaná.

Dále vyzvala politiky a zástupce ekonomické sféry k tomu, aby učinili vše pro to, aby se neopakovala bankovní krize, jakou byla ta před více než deseti lety.

Na summitu včera vedle německé kancléřky vystoupil také šéf ruského fondu přímých investic Kirill Dmitrijev. Rusko by se podle něj mělo vyhnout cenové válce se Spojenými státy a mělo by se držet dohody o omezení těžby. A to i za cenu, že by to pro stát znamenalo ztrátu části podílu na trhu s ropou.

Rusko a OPEC dodržují těžební škrty od roku 2017 s cílem zvýšit ceny ropy na světovém trhu. Zatímco před dohodou se ceny pohybovaly pod 30 dolary za barel, poté se vyšplhaly na 60 až 85 dolarů. "Má-li se těžba ropy z břidlice v USA snížit, barel ropy by musel stát 40 a méně dolarů, a to není pro ruskou ekonomiku zdravé," prohlásil Dmitrijev.

Na fóru v Davosu dnes vystoupí mezi jinými generální tajemník OSN António Guterres či šéf NATO Jens Stoltenberg. Do Švýcarska míří také český premiér Andrej Babiš. Na místě se setká s předsedou představenstva společnosti Huawei. S ním bude řešit otázku bezpečnosti technologií, které čínská firma poskytuje v Česku. Před používáním softwaru i hardwaru čínských společností Huawei a ZTE varoval před Vánocemi Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Technologie těchto firem úřad označil za bezpečnostní hrozbu.

Do Davosu již tradičně dorazili také aktivisté, kteří vyzývají politiky k tomu, aby se zabývali především otázkou klimatu. Požadují, aby jednotlivé státy začaly činit konkrétní kroky, které zabrání globálnímu oteplování.