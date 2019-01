Prodej povolení k pobytu, nebo dokonce i občanství členskými zeměmi EU pomáhá organizovanému zločinu a zvyšuje riziko praní špinavých peněz, korupce a neplacení daní. Píše se to ve zprávě, kterou ve středu zveřejnila evropská komisařka pro spravedlnost Věra Jourová. Dokument žádnou zemi nejmenuje, ale několik hodin před jeho zveřejněním Bulharsko oznámilo, že zruší možnost získat občanství výměnou za "investice do ekonomiky".

"Mluvíme o otevření zlaté brány do Evropy pro některé privilegované, kteří mají na to, aby si občanství či pobyt zaplatili. Sledujeme to se znepokojením," představila zprávu Věra Jourová. Kromě Bulharska nabízí možnost získat pas pro neevropské občany ještě Kypr a Malta. Cena se pohybuje mezi 800 000 a dvěma miliony eur (20,5 milionu až více než 51 milionů korun). Umožňuje to obejít zdlouhavý a pro uchazeče náročný obvyklý proces získání občanství.

"Stanete-li se občanem jednoho členského státu, stáváte se občanem EU se všemi právy, včetně volného pohybu a přístupu na vnitřní trh," upozornila Jourová.

Zpráva Evropské komise kritizuje netransparentnost při udělování občanství za peníze. Neexistují jednotná kritéria. Země nemusí zkoumat, zda žadatelé nemají kriminální minulost, nebo zjišťovat původ jejich peněz. "V posledních letech jsme udělali spoustu práce při zajišťování vnější hranice EU, musíme se soustředit i na tento problém," řekl v Bruselu komisař pro vnitro Dimitris Avramopulos.