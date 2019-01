Tak si požádejte o úvěr, doporučila mi lékařka jedné z veterinárních klinik poté, co jsem odmítla zaplatit za zdrátování kostí kocoura, který vypadl z pátého patra, zhruba padesát tisíc. Po nesmělé žádosti o eutanazii jsem se ocitla před branami veteriny s polomrtvým zvířetem a pocitem, že bych měla být vlastně ráda, že na mě nikdo nezavolal policii kvůli týrání zvířat. Jak mi bylo vysvětleno, pokud kocourovi nedopřeji nejmodernější léčbu, jednám neeticky.

Humanizace veterinární péče je moderní pojem zahrnující komplexní léčbu zvířat, která mají nejen své psychoterapeuty a onkology, ale vlastně veškeré specialisty. A jde o pojem, který lze asi nejlépe vysvětlit tím, že se naši domácí mazlíčci stávají pro nás vším. Nahrazují děti i přátele, a proto o ně pečujeme často lépe než o děti a přátele. Platí to nejen v Česku, ale po celém světě. S růstem počtu domácích zvířat chovaných pro zábavu roste adekvátně i veškerý průmysl, který je na to navázaný. Od veteriny přes jídlo a léky až třeba po luxusní segment, který zahrnuje obojky osázené kameny Swarovski či luxusní pelíšky z umělé kožešiny v ceně pravého norka.

Podle poslední zprávy z června 2018 Evropské federace zvířecího krmiva (European Pet Food Federation − FEDIAF) mělo doma nějaké zvíře na osmdesát milionů evropských domácností (v podstatě každá třetí) a tento počet průběžně narůstá. Jen mezi lety 2016 a 2017 stoupl počet psů o 700 tisíc kusů.

Jestliže v roce 2012 žilo v německých domácnostech 5,3 milionu psů, o pět let později to už bylo 9,2 milionu. Celkový počet mazlíčků ve všech zemích Evropy za pět let stoupl o neuvěřitelných pětadvacet milionů.

V České republice žije podle údajů FEDIAF 2,2 milionu psů (po Rumunsku jde o nejvyšší poměr jednoho psa na domácnost. V Česku má psa 41 procent domácností, v Rumunsku 46 procent) a 1,1 milionu koček. Celkový počet domácích mazlíčků v Česku se podle různých odhadů pohybuje kolem čtyř milionů a stále roste. Podle průzkumu agentury Focus podíl obyvatel, kteří ve své domácnosti nějaké zvíře mají, mezi lety 2010 a 2017 stoupl z 51 na 58 procent.

Jen pro srovnání, v roce 2017 žilo v domácnostech 1,127 milionu dětí mladších deseti let, a to jsou uplynulé roky označovány za baby boom.

Pro mazlíčka jen to nejlepší

Zatímco třicetikorunový poplatek u lékaře vyvolal takřka revoluci a změnil českou politickou scénu, léčba psa, kočky či želvy v řádech tisíců korun se v mnoha rodinách považuje za normální. Ve chvíli, kdy se svěříte kolegům či v rodině, že jste sobě či svým blízkým z nějakého důvodu objednal služby placeného lékaře, vypadáte − až na výjimky, kdy jde o úplatek pro nějakého specialistu − jako idiot, co není schopen využít veřejného zdravotnictví. Když ovšem odmítnete zaplatit pár desítek tisíc za operaci svého psa či kočky, stáváte se okamžitě vyvrhelem, který nemá srdce. Námitka, že třeba nejde o absenci srdce, ale spíš peněz, nepomáhá.