Současný politický chaos v Londýně způsobený brexitem by britští politici teoreticky mohli snadno ukončit. Stačila by k tomu domluva vládnoucích konzervativců a opozičních labouristů. Obě strany oficiálně podporují odchod Spojeného království z Evropské unie a chtějí, aby k němu došlo v klidu, po dohodě mezi Británií a EU. Chtějí se tedy vyhnout takzvanému "divokému" brexitu a jeho tvrdým ekonomickým následkům.

V praxi se ale konzervativci a labouristé nejenže nejsou schopni domluvit, ale momentálně o to nejspíš ani nemají zájem. Konzervativní premiérka Theresa Mayová sice opozici vyzvala k jednáním, v praxi se ale spoléhá na to, že k podpoře dohody o podobě brexitu, kterou vyjednala se státy EU, nakonec přemluví své vlastní konzervativní poslance, jejichž část ji zatím odmítá. A lídr opozičních labouristů Jeremy Corbyn odmítá i samotné jednání s Mayovou.

Pokud by Spojené království z unie vystoupilo na základě společné dohody konzervativců a labouristů, vedlo by to nejspíš k měkčímu brexitu. Británie a EU by tak měly těsnější vztahy, než jaké momentálně navrhuje premiérka Mayová. Zatím je to ale málo pravděpodobné. "Mayová je přesvědčená, že kdyby se spolehla na labouristy, její strana by se nejspíš rozpadla," napsal Mujtaba Rahman, šéf think-tanku Eurasia Group.