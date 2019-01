Byl to jeden z nejvleklejších a nejostřejších sporů, které se v Česku v posledních letech o podobu zákona vedly. O návrhu insolvenční novely, která by mohla dostat z okraje společnosti statisíce předlužených lidí, se debatovalo více než dva roky. Výslednou podobu jí dali až včera poslanci, lidem v exekucích, kterých je v Česku zhruba 860 tisíc, však cestu ven z dluhové spirály příliš neusnadnili.

Padla varianta, že předlužení lidé by měli možnost splácet jen tolik, kolik by zvládli, což by umožnilo oddlužení i nejchudším. Přijatá verze říká, že dlužník musí splatit alespoň třicet procent. Pokud to do pěti let nezvládne, o případném odpuštění jeho dluhů rozhodne soud.

Oproti současné praxi je však mírnější v tom, že dlužník nemusí dopředu prokázat, že na splácení má.