Bývalý nejmocnější muž českého fotbalu Miroslav Pelta čeká na soud v rozsáhlé kauze manipulací se státními dotacemi do sportu. Podle policejních odposlechů se v pronajatém bytě domlouval s tehdejší náměstkyní ministryně školství Simonou Kratochvílovou, kdo má dotace dostat a kdo ne. "Nic jsem neudělal, můj problém je, že prostě melu, jsem žvanil," tvrdí Pelta v prvním velkém rozhovoru, který za dva roky od obvinění poskytl.

HN: Jak se stane, že podnikatel z Jablonce získá kontakty na premiéry, na Hrad?

Když máte funkci předsedy fotbalového svazu a jste aktivní, máte minimálně stejnou pozici jako ministr vlády. Fotbal je celosvětový fenomén a není člověk, který by vás jako předsedu asociace nepřijal − jakýkoli ústavní činitel, premiér, prezident. Vždy je jednodušší, když má premiér rád fotbal. Třeba pan Bohuslav Sobotka utkání rád navštěvoval, protože fandil. I lidé kolem pana prezidenta jsou ohromní fandové fotbalu − Martin Nejedlý a Vráťa Mynář.

HN: Koho z nich byste označil za kamaráda?

Pana Nejedlého i pana Mynáře.

Miroslav Pelta (54) Narodil se ve Varnsdorfu, žije v Jablonci nad Nisou. Fotbal hrál jako brankář, po roce 1989 začal podnikat a vydělával především na realitách. Zároveň se jako funkcionář věnoval fotbalu. FK Jablonec se pod jeho vedením dostal ze třetí do první ligy. Šéfem Fotbalové asociace ČR byl od roku 2011. Odstoupil v červnu 2017, poté co jej policie obvinila kvůli ovlivňování státních dotací na sport. Část majetku mu obstavilo státní zastupitelství, další část převedl na svoji rodinu. Je členem ODS a od roku 1994 do loňska byl zastupitelem Jablonce. Kvůli vyšetřování v dotační kauze se loni vzdal kandidatury v komunálních volbách.

HN: Martin Nejedlý byl jedním z lidí, kteří kvůli vaší kauze vypovídali na policii. Co s tím má společného?

V kauze nehraje žádnou roli. Asi jsem o něm někde mluvil.

HN: Souvisí vaše přátelství s tím, že roku 2016 dostal Mynářův klub Osvětimany prostřednictvím Fotbalové asociace ČR 800 tisíc korun? Je to neuvěřitelná částka ve srovnání s kluby stejné úrovně.

Nehrálo to klíčovou roli. Jestli lze říci, že lidé kolem Hradu měli na nějaké prostředky FAČR vliv, šlo o smlouvu mezi CEFC, tedy čínským partnerem, a reprezentací České republiky. Lidé z okolí pana prezidenta doporučili, aby čínský partner nebyl jen akcionářem Slavie, ale aby podpořil český fotbal globálně.

HN: Takže Mynářovy Osvětimany měly zkrátka štěstí, když dostaly řádově více než jiné podobné kluby?

Když má klub takového člověka v zádech, vypadá jeho činnost diametrálně odlišně, je výjimečně aktivní a provoz stojí daleko víc než v menších klubech, kde to žije samospádem. Když to ale uchopíte novinářským myšlením, vidíte v tom klientelismus, kde se dává někomu víc, než je zdrávo.

HN: Vy jste ale sám přiznal v odposleších, že je potřeba zájmy vysoce postavených lidí zohledňovat. Řekl jste třeba: "Premiér je jednotka vlivu." V případě jiné dotace jste zase hovořil o předsedovi Ústavního soudu: "No tak jestli je to Rychetský. To je potřeba."

Nikdy jsem s Pavlem Rychetským nejednal, jen vím, že to je člověk s touto pozicí. Člověk nepředpokládá, že ho budou odposlouchávat, když zrovna něco konzultuje a někdo se ho ptá na názor. Irituje mě, že vyšetřování je tou největší atrakcí pro média. V odposleších není žádná věc, která by mě z trestněprávního hlediska znepokojovala. Vznikají teď ale situace, kdy se někteří lidé dozvědí, co jsem o nich říkal. Respektuji samozřejmě právo státu na vyšetřování, spolupracuji s policií, ale vadí mi, že to má neskutečný dopad na mé soukromí a na rodinu. To z hlediska etiky, i médií, není fér.

Kauza dotací na sport a tělovýchovu ◼ V případu manipulace při rozdělování peněz ministerstva školství na činnost sportovních organizací je vedle expředsedy Fotbalové asociace ČR Miroslava Pelty obviněna někdejší náměstkyně ministerstva školství Simona Kratochvílová či úředník ministerstva Zdeněk Bříza. Dále také Česká unie sportu, její šéf Miroslav Jansta a generální sekretář unie Jan Boháč.

◼ Podle vyšetřovatelů se měl Pelta s Kratochvílovou domlouvat na tom, kdo by měl sportovní dotace dostat. Policie jejich rozhovory o penězích v pražském bytě odposlouchávala.

◼ Pelta čelí obvinění od roku 2017, na konci roku 2018 přibylo stíhání pro korupci. Podle vyšetřovatelů měl Pelta Kratochvílové poskytnout zdarma byt v centru Prahy. To fotbalový šéf odmítá. "Nájem za byt platila kolegyně na svazu většinou ze svého účtu. Dával jsem jí to zpětně," říká Pelta s tím, že peníze pak vybíral od náměstkyně.

HN: Neřešíme s vámi osobní život. Jde o to, že při vašich rozhovorech o dotacích s tehdejší náměstkyní ministryně školství Kateřiny Valachové padají jména předsedy Ústavního soudu, premiéra nebo ministrů.

Náměstkyně Simona Kratochvílová, se kterou jsem se o tom bavil, stejně neměla žádnou pravomoc něco rozhodnout. Rozhodovala komise podle připravenosti projektu, stavebního povolení, územního rozhodnutí a podobně. Podalo se 1300 žádostí a rozdělovalo se 458 milionů, dopředu bylo jasné, že jen čtyři procenta žádostí budou úspěšná. Vidím základní problém jinde. Paní ministryně páchala rituální sebevraždu tím, že poprvé v historii se o dotace mohly přihlásit nejen sportovní spolky, kluby a svazy, ale i města či obce. V té chvíli vyvinuli politici, poslanci, senátoři úsilí, aby měli vliv a mohli se dotací účastnit.

HN: Problém je ale přece v tom, že jste se v konspiračním bytě domlouvali, kdo má dotace dostat.

Ne. Nikdy jsme se nemohli domlouvat, kdo co dostane. Za prvé to žádný konspirační byt nebyl, byl to byt, který jsem si pronajal dříve, než policie zachytila, že jsem se tam scházel s paní magistrou Kratochvílovou. Paní náměstkyně původně bydlela s ministryní Valachovou, a dostaly se kvůli tomu pod mediální tlak, tak jsem náměstkyni nabídl, že mám byt, který bych jí mohl pronajmout.

HN: A za druhé?

Za druhé, jaká konspirace? Srovnejte to s tímhle: paní ministryně napsala všem hejtmanům, aby mezi dotacemi vybrali své priority. A jestli si policie a státní zastupitelství myslí, že jsme se snažili něco zmanipulovat, tady to je normálně dokonáno. Takže policie musí stíhat i ministryni a 14 hejtmanů, protože ti doporučovali konkrétní projekty.