Počet Rusů důvěřujících prezidentovi Vladimiru Putinovi po Novém roce opět mírně poklesl na 33,4 procenta. To je nejméně od roku 2006, kdy začala státní sociologická agentura VCIOM průzkumy publikovat. Na vině jsou nepříliš zářné perspektivy ruské ekonomiky. Občané by si přáli, aby se Vladimir Putin staral více o jejich blahobyt než o triumfy v zahraniční politice.

"Nepřicházejí žádné dobré zprávy, které by říkaly, že život se mění k lepšímu. Po několika letech krize se očekávalo, že porostou platy a penze, jenže místo toho přišel růst cen a špatné zprávy, jako je penzijní reforma a další sankce," řekl moskevskému listu Vedomosti ředitel agentury VCIOM Valerij Fjodorov. Podle něj se nekonalo ani tradiční zlepšení nálady po Novém roce. "Lidé mají málo peněz, dokonce na novoroční oslavy utratili o tisíc rubů méně než loni. Ne kvůli tomu, že vyrostly ceny, ale protože panují obavy ohledně budoucnosti," vysvětluje Fjodorov.

Přitom ještě před rokem, kdy vrcholila předvolební kampaň, věřilo ruskému prezidentovi 57,2 procenta dotázaných. Jenže pak přišla krajně nepopulární penzijní reforma, která zvedala věk odchodu do důchodu pro muže o pět, a pro ženy dokonce o osm let. Nepomohlo ani to, že reforma byla vyhlášena krátce po začátku úspěšného mistrovství světa ve fotbale. Situaci zhoršilo i to, že Putin v minulosti mnohokrát sliboval, že dokud on bude prezidentem, hranice pro odchod do penze se zvyšovat nebude. Ruský prezident nakonec musel natočit zvláštní poselství, kde vysvětloval, že kvůli demografické situaci jde o nezbytné opatření.