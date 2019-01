Hlavní město kvůli zpoždění stavby metra D přijde nejméně o 1,6 miliardy korun z evropských fondů. Evropská unie totiž přislíbila Praze na stavbu metra přispět celkem pěti miliardami korun. Hlavní podmínkou, aby pražský dopravní podnik uvedenou dotaci získal, bylo to, že první vlak vyjede na trať do konce roku 2023. To je poslední termín, kdy jde dotace z unie na probíhající období, které končí v roce 2020, vyúčtovat.

Jenže už několik let je jasné, že se ani část nové linky metra ve směru sever−jih v uvedeném období nepodaří dokončit. Nejnovější termín na zprovoznění prvního úseku metra D mezi stanicemi Pankrác − Nové Dvory je prosinec 2027. "Už dnes víme, že ty peníze nelze využít, protože by nebyla splněna podmínka dokončení a otevření do roku 2023," potvrzuje primátor Zdeněk Hřib (piráti).

Město proto již před dvěma lety začalo hledat náhradní projekty, na které by evropské dotace přesměrovalo. V souladu s požadavky výzvy musely být na kolejovou dopravu. Vybralo tak tři tramvajové tratě: z Barrandova do Slivence, z Modřan do Libuše a z Divoké Šárky na sídliště Na Dědině. Kromě toho i tramvajové smyčky na Pankráci a Zahradním Městě a stavbu nové vozovny v Hloubětíně. "Bohužel jich tam víc nešlo dát, protože nejsou další rozpracované projekty, aby se mohla v tomto roce podat žádost s platným územním rozhodnutím," dodává Hřib. Nový ředitel dopravního podniku Petr Witowski k tomu říká: "Jsou v takovém stadiu projektu, že se to dá stihnout do konce roku 2023. Ale nejsou plnohodnotnou náhradou, neutratíme za ně celých pět miliard korun."