Realitkám i vlastníkům nemovitostí svítá naděje, že se zbaví problémů spojených s takzvaným předkupním právem. Ty se týkají hlavně situace, kdy se společně s bytem prodává i parkovací stání ve společné garáži. Často dochází k případům, kdy kvůli uplatnění předkupního práva na garáž sejde z prodeje bytu.

Změnit to má novela občanského zákoníku, kterou vláda projedná začátkem února. Návrh znovu omezuje předkupní právo. To se přitom do české legislativy vrátilo po čtyřleté pauze loni v lednu. Od té doby je ale "noční můrou" pro realitní kanceláře. Při prodeji parkovacího stání ve společné garáži musí realitka nebo prodávající oslovit všechny vlastníky ostatních parkovacích míst v domě a zeptat se jich, jestli by si prodávané místo nechtěli koupit oni. Vlastníků, které je potřeba s nabídkou oslovit, mohou být stovky.

Není to jediná komplikace prodeje bytů s parkovacím stáním. S nabídkou musí prodávající nebo realitka ostatní majitele parkovacích míst oslovit až ve chvíli, kdy už mají podepsanou smlouvu se zájemcem o byt i parkování, které k němu patří. Když některý ze spolumajitelů garáže předkupní právo uplatní, zájemce o parkovací místo přijde. V lepším případě je pak potřeba kupní smlouvu předělat. V tom horším kupující byt bez parkování nechce.

40 procent obchodů s byty a domy se podle realitních kanceláří týká předkupní právo. U větší realitky jde zhruba o tisíc prodejů za rok.

Současná situace se výrazně liší od toho, co v Česku platilo před lety. "Podle právní úpravy účinné do konce roku 2013 se nevyžadovalo, aby prodávající nejprve uzavřel smlouvu s kupujícím, a teprve následně celý její obsah předložil překupníkovi," upozorňuje vedoucí partnerka advokátní kanceláře LP Legal Alice Kubíčková. Díky tomu bylo možné vypořádat se s předkupním právem rychleji a při podpisu smlouvy už zájemce přesně věděl, co kupuje. O měsíc kratší než teď byla i lhůta, v níž se mohou ostatní vlastníci hlásit o koupi společného příslušenství k bytu. Činila jen dva měsíce.