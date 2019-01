Učni a lidé v rekvalifikaci by v příštích letech mohli mít už během studia mnohem větší kontakt s praxí než doposud. Zaměstnavatelské svazy nyní chystají společně se zástupci krajů a několika ministerstev plán pro polytechnické duální vzdělávání na středních odborných školách. Pomoci má hlavně těm, které se zaměřují na řemesla.

Plán je součástí ambiciózní vládní koncepce, která má Česko dostat mezi světové velmoci v technologickém vývoji a inovacích. Připravují ho odborníci ze Svazu průmyslu, Hospodářské komory, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP), představitelé krajů a ministerstev školství a průmyslu. "Je to obrovský projekt, který se teď dává dohromady. Bude obnášet i řadu legislativních úprav," řekl HN předseda představenstva AMSP Karel Havlíček.

České školství ještě zdaleka nemá pevně zakotvené takzvané duální vzdělávání, které funguje v okolních státech jako třeba v Německu, kde se do obsahu odborných předmětů zapojují přímo firmy. Nový systém by měl do středních odborných škol přivést více praktických hodin a umožnit, aby se žák učil pracovat přímo v provoze, v užším propojení s firmou, kam potom může nastoupit.