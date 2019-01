Donedávna se v Česku mělo za to, že správnou cestou, jak organizovat správu věcí veřejných, je co největší dělba moci. I vzhledem ke zkušenostem z dob minulých se přísahalo na nezávislé soudy, přemýšlelo se, jak odpolitizovat státní správu, prosazovala se účast občanů na praktickém rozhodování. Doba, kdy se vše řídilo z jednoho mocenského centra (ať už obsazeného vrchním komunistou, nebo vrchním feudálem), byla zdánlivě nenávratně pryč.

Dnes ale jako by se trend obracel. Z chování prezidenta, vlády, ale i některých formálně opozičních politiků, cítíme obnovenou touhu po omezování dělby moci a po co největší míře centralizace rozhodování. Přičemž − a to je důležité − se nedá říci, že by se to dělo proti vůli většiny. Nebudeme proto tvrdit, že spějeme k nějaké variaci na so­cialismus − i když i ten přišel původně se širokým společenským souhlasem. Přesnější bude říci, že sledujeme cosi jako dobrovolnou refeudalizaci společnosti.

Několik příkladů z poslední doby. Ukázalo se, že prezident Miloš Zeman se snaží manipulovat soudy a nevidí na tom vůbec nic divného. Svědectví bývalého předsedy Nejvyššího správního soudu Josefa Baxy, podle kterého prezident jasně naznačoval, jaká rozhodnutí by se mu líbila, jsou zdrcující. Ukazuje se, že prezident chápe soudy nikoli jako nezávislé instituce, ale jako orgány, které by měly být prodlouženou rukou výkonné moci, v tomto případě jeho samotného.

Dalším příkladem tendence k opětovné centralizaci moci je aktuální snaha vlády "vykostit" služební zákon, který zajišťuje jakous takous nezávislost státní správy na politice. Přes řeči o efektivitě je hlavním smyslem to, aby si moc mohla opět dosazovat úředníky podle chuti, zcela dle pseudofeudálního principu "funkce za loajalitu".