Německá ekonomika byla v posledních letech vyzdvihována jako exportní "mašina", na které stojí výkon celé eurozóny. Časy se ale možná mění. Německo v uplynulém roce prudce šláplo na brzdu a růst zpomalil z 2,2 procenta na 1,5 − nejpomalejší tempo za posledních pět let.

Ke konci roku podle předběžných čísel největší evropská ekonomika jen těsně unikla z pasti technické recese (dva mezikvartální poklesy HDP po sobě). Čísla z Česka zatím na takový pesimismus neukazují. Jedná se jenom o drobnou německou poruchu, nebo se máme bát výraznějšího německého poklesu, který dříve nebo později pocítíme i my? Německá ekonomika poslední tři roky v tempu růstu překonávala dvě procenta a nezaměstnanost lámala jedno historické minimum za druhým. V důsledku toho německé podniky začaly mít problémy se sháněním nových pracovníků a současně narážely na vysoké využití výrobních kapacit − to se loni vyšplhalo na desetiletá maxima. I proto by pokračování růstu tempem nad dvěma procenty bylo těžko představitelné. Zpomalení bylo jen otázkou času. To, co Německo zažilo ke konci loňského roku, bylo ale něco víc než jen opatrné přišlápnutí brzdového pedálu.

Prudší pokles výroby byl zčásti tažen jednorázovými faktory, které časem odezní. Jde především o přechod automobilek na tvrdší emisní normy. Kvůli nim došlo k výpadkům produkce. Nové objednávky v německých automobilkách už sice ztráty prakticky vymazaly, ale výroba stále kvůli vysokým skladovým zásobám ještě zaostává. To by se časem mělo změnit a problémy by měly přirozeně odeznít. Vážnější strašáci číhají jinde a nemusí tak rychle zmizet.