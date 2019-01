Soudkyně Ústavního soudu Kateřina Šimáčková je lehce za polovinou svého desetiletého mandátu. Mohla by začít bilancovat, to ale nemá ve zvyku. "Přijímám úkoly, jak zrovna přicházejí. Snažím se je udělat co nejlépe a jen zřídkakdy se zastavuji a dívám se do minulosti a budoucnosti," říká. Po více než pěti letech působení ve vrcholné soudní instituci získala první místo v anketě Hospodářských novin v kategorii TOP žena veřejné sféry.

První dáma veřejného prostoru jako jeden ze současných problémů ženského společenského angažmá vidí to, že pracovité a snaživé ženy mají tendenci snažit se zvládat všechny role na sto procent. "To ale bohužel nejde. Není potřeba splňovat všechna očekávání, která vůči vám společnost a okolí mají," míní. Za velmi smutné považuje případy, kdy některé ženy mají tendenci kritizovat ostatní za odlišný způsob života. "Třeba když jste doma s dětmi, staráte se o ně i manžela a je to to, co vás naplňuje, vy takhle chcete žít, ale kamarádky vás kritizují za to, že nepracujete," konstatuje.

Mediální dům Economia, který vydává deník Hospodářské noviny, anketu TOP ženy Česka vyhlašuje již po čtrnácté. Cílem je ukázat na úspěšné ženy ve veřejném prostoru a ze světa byznysu. Každoročně roste počet nominovaných. Letos se jejich číslo přiblížilo k dvěma stům. Dvacetičlenná odborná porota hodnotila dámy dle jejich vlivu, výkonu, podnikatelského příběhu a společenského přínosu.

Čtyři kategorie, dvanáct žen

Odborníci vybírali úspěšné dámy ve čtyřech kategoriích − TOP manažerka, TOP podnikatelka, TOP žena veřejné sféry a TOP start-up. U poslední zmíněné kategorie se zaměřili především na inovativnost projektu, schopnost oslovit investory a na potenciál růstu. Mezi oceněné start-upy se dostala myšlenka netradičních prohlídek metropole Pragulic. Zakladatelku Terezu Jurečkovou před lety napadlo, že by mohla spojit pomoc lidem na ulici s byznysem. Založila sociální podnikání, v rámci něhož bezdomovci provádí zájemce po Praze. Známá místa popisují pohledem těch, kteří na ulici žijí, a navíc se svěřují se svým životním příběhem. Prahu jejich očima již vidělo přes 55 tisíc lidí.