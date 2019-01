Horší výsledky u státní přijímací zkoušky by neměly žákům ztěžovat přijetí na střední školy. Včera se na tom shodli zástupci zaměstnavatelů a odborářů, kteří se tak svým postojem přiklonili na stranu ministra školství Roberta Plagy (ANO). Na vyšší laťku u přijímaček, tedy zavedení státem daného minimálního počtu bodů v testech, tlačí Asociace krajů ČR. Vadí jí, že se na střední školy dostává velké množství dětí, které nemají patřičné studijní předpoklady a pak pohoří u maturity. Tito žáci by podle hejtmanů mohli zaplnit učňovské obory, kam se jich nyní moc nehlásí.

"Nemyslíme, že by tato metoda byla optimální, protože by mohla mít diskriminační dopady, mohla by uzavírat přístup ke vzdělání," řekl včera po zasedání tripartity místopředseda Českomoravské konfederace odborových svazů Jan Samek.

Zavedení bodové hranice podle Plagy neřeší problém s neúspěšnými maturanty. "Není hlavním nástrojem, o který se máme opírat, pokud chceme zvýšit kvalitu středního školství," řekl Plaga. Kraje, které střední školy zřizují, by spíš podle něj měly zatraktivnit učňovské obory. "Je potřeba, abychom studenty motivovali," řekl Plaga. Podle něj například tím, že by učni absolvovali praxi v prostředí firem. Plaga předpokládá, že vláda ohledně zavedení bodové hranice podpoří jeho názor, nikoliv požadavek krajů. Přesto se hejtmani nehodlají vzdát.

Autorem návrhu zákonodárné iniciativy, jejíž součástí by bylo i zmíněné ztížení přijímaček, je hejtman Moravskoslezského kraje a zároveň poslanec za ANO Ivo Vondrák. "Jednou z možností je, že bychom mohli jít cestou plošného testování v páté a deváté třídě a na základě toho nastavili bodovou hranici," řekl Vondrák.