Google se tvrdě postavil vůči navrženým evropským pravidlům ochrany autorských práv na internetu. Podle právě projednávané unijní směrnice by měly vyhledávače, jako je právě Google nebo Seznam.cz, stejně jako sociální sítě typu Facebook či Twitter platit médiím za zveřejňování úryvků jejich článků na svých stránkách. Pokud by ale Evropská unie ustanovení přezdívané "daň z odkazu" nakonec schválila, hrozí Evropě od Googlu odveta.

Vydavatelé nová pravidla vítají

"Pokud bychom mediálním vydavatelům měli platit licenční poplatky za zveřejňování úryvků jejich článků, museli bychom si vybírat mezi těmi, kterým z nich zaplatíme, a kterým ne," řekl v rozhovoru pro HN Richard Gingras, viceprezident Google News, tedy části firmy, která se zabývá zobrazováním článků v tomto americkém vyhledávači.

"Přijetí směrnice v současné podobě by znamenalo podstatné omezení počtu vydavatelů, s nimiž budeme do budoucna spolupracovat," dodal Gingras. Podle něj by Google poplatky hradil spíše větším vydavatelstvím se silnější vyjednávací pozicí, na což by pak doplácela menší média, jejichž články by se pak v americkém vyhledávači přestaly zobrazovat.

Podobně se již dříve vyjádřil i šéf a majitel českého vyhledávače Seznam.cz Ivo Lukačovič. "Pokud bude i jen titulek článku chráněný autorským právem, nebudou ve vyhledávačích žádné odkazy na stránky médií," napsal Lukačovič na Twitter a dodal, že pokud se budou chtít média do vyhledávání znovu dostat, budou si muset zaplatit reklamu.