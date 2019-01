Druhá největší ekonomika na světě − Čína − zpomaluje a její slábnoucí aktivita bude dopadat také na evropské trhy. A hlavně na Německo, což by podle analytiků mohla pocítit i Česká republika.

Čínské hospodářství loni rostlo o 6,6 procenta, tedy nejpomalejším tempem od roku 1990. V pondělí to oznámil tamní statistický úřad. Růst, který by jinak u rozvinutých zemí byl spíše znakem úspěchu, signalizuje ale v tomto případě ochlazování: je mnohem mírnější než například v první polovině 90. let či před finanční krizi v letech 2003 až 2007, kdy hospodářství země rostlo téměř soustavně tempem nad deset procent.

Zpomalení je částečně řízené vládou a je podle analytiků odrazem toho, jak se Čína transformuje a modernizuje. Z výrobně a exportně orientovaného hospodářství, z "továrny světa", opírající se hlavně o montovny a textilní výrobny s levnou pracovní silou, se komunistická vláda snaží zemi posunout směrem k modernějšímu ekonomickému modelu. Má být založen na spotřebě vlastních obyvatel a na investicích do technologií. To má zemi přinést výrobu s větší přidanou hodnotou a prosperitu.

Podle analytiků bude v budoucnosti už pro Čínu těžké dosahovat desetiprocentního tempa růstu, a jde tedy hlavně o to, zda vláda bude schopna zabránit tomu, aby zpomalování přešlo do recese.