Na vývoj akciových trhů spojený s vystoupením Velké Británie z Evropské unie se HN zeptaly několika investičních profesionálů.

Očekávají rychlý odchod Británie bez dohody s unií, který by zasáhl ekonomiku ostrovního království, nebo prodloužení termínu pro vyjednávání?

A mohou být akcie britských firem i přes panující nejistotu dobrou investiční příležitostí?

Tomáš Pfeiler,

portfolio manager obchodníka s cennými papíry Cyrrus

◼ Jako nejpravděpodobnější vidíme odklad brexitu. Velká Británie se nejspíš pokusí posunout aktivaci článku 50 za termín 29. března, tedy vyjednávat o podobě svého odchodu z unie déle.

◼ Nejvyšší citlivost na brexit dlouhodobě vykazuje bankovní sektor. Londýnské City si vydobylo status globálního finančního centra právě díky přístupu na evropský trh. Pokud by se náhodou brexit neuskutečnil, akcie britských bank by skokově posílily. V případě brexitu bez dohody by naopak následoval prudký pokles.

Jiří Kostka,

akciový analytik Komerční banky

◼ Věříme spíše v měkčí verzi odchodu z Evropské unie. Samotný termín na konci března je podle nás nereálný a dojde k jeho posunutí klidně i o čtvrt roku. Určitě se dají najít zajímavé investiční možnosti i přes hrozící brexit. V ideálním případě by se jednalo o firmy, které mají co nejméně tržeb v librách.