Nebezpečné meningokokové onemocnění může během několika hodin vést ke kolapsu člověka i ke smrti. Ročně postihuje kolem 60 Čechů. Očkování si dnes lidé hradí sami, ministerstvo zdravotnictví ale uvažuje, že by ho od příštího roku mohly platit pojišťovny. Zůstalo by nadále nepovinné.

Náměstek ministra Roman Prymula připouští, že od příštího roku může být hrazeno jiné nepovinné očkování, například proti klíšťové encefalitidě. Sám by se klonil k vakcíně proti meningokoku.

Výskyt nemoci v Česku dlouhodobě klesá − za posledních třináct let o 30 procent. Nemoc způsobená meningokokem je však zákeřná, postihuje nejvíce malé děti a mladé lidi do dvaceti let. Desetina případů končí smrtí, dvacet procent napadených má trvalé následky. "Před čtrnácti dny jsem případ meningokoka zažila u nás v nemocnici na vlastní kůži. Odpoledne přivezli dítě na pohotovost s virózou a večer zemřelo. Bylo to pro nás všechny zdrcující," popsala HN nedávný zážitek zdravotní sestra Romana.

Dnes je rozhodnutí na rodičích

Ministerstvo zdravotnictví se teď rozmýšlí, zda by neměly pojišťovny příslušné vakcíny plně hradit. "Ze všech onemocnění, proti kterým existuje dobrovolné očkování, je tato nemoc nejvážnější," vysvětluje náměstek a zároveň vakcinolog Prymula.

Dnes se proti meningokoku očkuje kombinací vakcín, nejčastěji v kojeneckém a batolecím věku. "Komponenta proti meningokoku typu B by se hradila do jednoho roku věku dítěte a čtyřvalentní kombinace ve druhém roce," konkretizuje Prymula.

Rodiče, kteří se dnes rozhodnou nechat dítě očkovat proti meningokoku, musí počítat s nutnými výdaji. Jedna vakcína vyjde na 2600−3000 korun, většinou se očkuje třikrát.