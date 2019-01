Francouzský ministr financí Bruno Le Maire by považoval zamítnutí fúze železničních aktivit francouzské společnosti Alstom a německé firmy ­Siemens za ekonomický omyl a politickou chybu. Prostřednictvím francouzských médií to oznámil v pondělí.

Informaci, že plán na vytvoření evropského železničního šampiona nezíská souhlas evropských regulačních orgánů, přinesla s odvoláním na své zdroje v pátek agentura Reuters.

Plánovaným sloučením obou podniků by vznikla druhá největší firma v odvětví na světě s ročními tržbami zhruba 15 miliard eur (384 miliard Kč). Ve srovnání s čínskou jedničkou CRRC by byla stále zhruba poloviční.

60 tisíc lidí by po celém světě zaměstnával nový evropský železniční šampion.

"Průmyslová rozhodnutí pro jednadvacáté století nemůžeme přijímat uplatněním pravidel ze století dvacátého," uvedl Le Maire před setkáním s eurokomisařkou pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerovou v Paříži. "Všichni věříme, že fúze je nejlepší odpovědí na nástup Číny," dodal.

Podporu chystanému sloučení obou firem vyjádřil i Le Mairův německý protějšek Peter Altmaier. "V Evropě potřebujeme mezinárodní šampiony, abychom byli schopni konkurovat světu," sdělil německý politik agentuře Reuters. Podle jeho vyjádření jsou jednání v pokročilé fázi a německá vláda udělá vše, aby projekt dostal šanci.

Evropská komise vydá příslušné zamítavé stanovisko podle zdrojů Reuters zřejmě už 6. února, čas má do 18. téhož měsíce. Komise se podle Reuters mimo jiné obává, že obě firmy dohromady disponují příliš velkou tržní silou co do objemu vozového parku a v oblasti signalizace.

Siemens podle zdrojů Reuters odmítl sdílet svou technologii k výrobě vysokorychlostních vlaků se třetími stranami déle než pět let, což byla jedna z podmínek, kterou po něm požadoval Brusel.

Eurokomisařka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová se bojí, že by spojením těchto dvou firem došlo k pokřivení evropského železničního trhu. Vyjádřila také pochybnosti nad tím, zda by se skutečně mohla Čína stát konkurentem evropských výrobců železničních vozidel.

Čínský gigant ale už dříve vyjádřil svůj zájem o evropský trh. Své vlaky dodá například německým drahám nebo českému Leo Expressu. V obou případech jde ale o menší zakázky. Zkušenosti z nich však v budoucnu mohou firmě otevřít cestu k velkým tendrům, například na vysokorychlostní vlaky.

Na evropském trhu s železničními vozidly zatím panuje velká konkurence. Kromě Alstomu a Sie­mensu je významným hráčem i kanadská firma Bombardier. Ta převzala výrobní kapacity například ve východním Německu.

Ve střední Evropě je největším výrobcem vlaků, tramvají a trolejbusů plzeňská Škoda Transportation.